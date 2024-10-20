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施政報告2024｜陳茂波：要「搶貨品」、「搶貨主」　推動建大宗商品交易生態圈

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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財政司司長陳茂波。（財政司司長網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，構建國際黃金交易中心，推動建設大宗商品交易生態圈，是鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位的新切入點；他指，要「搶貨品」、「搶貨主」，吸引大宗商品企業來港設總部。

陳茂波日在網誌表示，香港的黃金交易市場發展，歷史悠久，由於靠近內地和印度這兩個主要的黃金消費市場，地理位置優越，香港在世界黃金進出口量位列前茅。本港的黃金交易量亦持續增加，過去十年，金銀業貿易場的九九金成交額，穩步上升，複合年增長率超過18%，今年首季較去年同期更增長約20%。

他說，面對日漸複雜的地緣政治環境，不少投資人都希望黃金能存儲於不同地區，令市場對國際級的儲存倉庫需求急增，為香港發展黃金市場提供機遇。因應環球市場的發展，香港實金交易有很大的增長空間，業內人士估計，現時日均約1億美元的交易量，有潛力倍增。

他指出，港交所旗下的倫敦金屬交易所，早前已表示研究在香港設立認可倉庫，交割包括有色金屬在內的大宗商品，以完善其在亞洲的認可倉庫布局。內地對大宗商品交易的需求龐大，在香港設置認可倉庫，正好為內地以至亞洲地區的用家，提供最便捷、更具成本效益和更安全的轉運渠道，也能更好利用香港在貿易、航運及金融方面的高效服務和優勢。

對於推動建設大宗商品交易生態圈，他說，既要「搶貨品」、也要「搶貨主」，吸引大宗商品貿易企業來港設立總部或分部，政府會研究包括稅務等相關配套，加大相關企業落戶香港的誘因。

陳茂波指出，政府將計劃先在港增加黃金倉儲設施，並加速擴大貿易、保險、物流等相關配套業務，接着是擴充抵押、借用、對冲等相關衍生交易，逐步搭建完整的生態圈，之後，可進一步探索加大跟內地黃金市場的對接，長遠有助增強國家在全球黃金市場的影響力，對提升香港國際金融中心地位，具有重要戰略意義。

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責任編輯：戴朗希

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