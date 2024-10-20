施政報告2024｜居屋下調白表比例非為「托市」　李家超：勿持陰謀論

▲ 特首李家超。（資料圖片）

施政報告提出，將居屋綠白表比例由現時4比6調整至5比5，鼓勵更多公屋租戶購買居屋。特首李家超稱，社會上有聲音對調整比例有強烈訴求，指有關政策除了能夠幫助公屋戶買樓，亦有助加快公屋流轉，形容「不是幫一個人，而是幫兩個住戶。」

李家超今日接受電視節目訪問時，被問到有關做法是否想推動白表人士買私樓從而「托市」，李家超直言「唔好有陰謀論」，解釋若綠表名額未用盡，都會撥回予白表申請者，政府的角色就是調較不同時期的綠白表需求差異。

他續稱，有信心3年後公營房屋供應「頭重尾輕」的情況會有改善，而在中間的「空白期」就靠「簡約公屋」解決問題，形容安排是「因地制宜、因時制宜」。

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李家超：目前看不見樓有嚴重炒賣

至於放寬物業按揭成數上限後，有私樓新盤開價升約一成，被問到會否令人更難「上車」。李家超指：「永遠也有一些人，他在這方面需要努力，任何的價格也是的，我們關心的是甚麼？有沒有一些不正常或嚴重炒賣的情況出現，目前而言看不見，我也相信以現時情況，出現這現象的機會亦很少。」

暫未見有用貧窮線計法

對於政府會否訂立改良版的貧窮線，李家超就説，暫時聽不到任何真正有用及由學術性研究得出的貧窮線指標，指政府已有很多扶貧政策，涵蓋醫療、房屋及教育，有關開支佔政府整體開支6成，每日涉及3.5億元。

另外，在公務員紀律制度的優化問題，李家超認為，如果在紀律方面可以更快，並以更大力度處理，將對整體公務員更公道。他指出，絕大部公務員都盡忠職守，為巿民服務，若不好的，要快點清除，所以要針對他們簡化程序，不要將問題延續，消耗內部做建設的精力，他認為，若不處理違規就會打擊士氣，認為香港講程序公義以外，亦要講「結果公義」。

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責任編輯：戴朗希