施政報告2024｜盧寵茂：將資助乙肝高風險人群做篩查　冀識別更多帶菌者

▲ 盧寵茂指，本港有41萬乙肝帶菌者。（陳靜儀攝）

《施政報告》就疾病防控推出一系列措施，包括構思於地區康健中心推出乙型肝炎篩查計劃。醫務衛生局局長盧寵茂今日（20日）出席一個關注乙型肝炎的活動時表示，將針對高風險人群，為患者家屬做篩查及管理，透過基層醫療地區康健中心、家庭醫生等合作，以策略性採購措施，資助高風險人群做篩查，透露即將推出計劃詳細內容。

盧寵茂提到，當局自80代已推出一系列工作預防乙肝，包括為孕婦進行乙肝篩查、為初生嬰兒接種乙肝疫苗，同時為血液內病毒量高人士提供抗病毒治療，減低減染機會。

他續指，乙肝帶菌者由80年代的超過10%，下降至2022年的5.6%，形容是很大進步，但仍有41萬乙肝帶菌者，當中有4成不知自己是帶菌者，另有7成沒有定期進行檢查，希望透過篩查計劃找出更多帶菌者。

盧寵茂又指，有賴過去30多年的乙肝預防工作，35歲以下年青人已得到有效預防，乙肝帶菌者只有0.3%，惟35至54歲群組的帶茵者達8.4%，問題值得關注。

高永文倡30歲以上人士及新移民接受篩查

行政會議成員、前食物及衛生局局長高永文則表示，政府近10年醫療衛生政策由以往的治療，轉至基層醫療及預防為主，盡早將嚴重疾病用篩選檢查找出，又指兩屆政府前、即其在任食衛局局長時，曾推動了大腸癌的篩選檢查，樂見今屆政府推進另外3種常見且不易處理的癌症篩選檢查。

高永文表示，80年代的新生嬰兒均已接受針對乙型肝癌的疫苗，成效亦高，但部分30多歲以上港人未有接受疫苖，以及新移民來港，本港乙肝帶菌者比例相對其他地方高，建議針對這兩類人進行篩查，發現抗原測試為陽性再跟進相關個案。

他又指，大腸癌篩查已進行多年，仍有市民不了解計劃，認為除政府宣傳外，亦要靠社會各組織協助宣傳。

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