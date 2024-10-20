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草蜢蔡一傑突公布腦有腫瘤做手術開刀切除　傑仔：相信往後人生定更精彩

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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傑仔上載上剃光頭髮的自拍照。

草蜢成員蔡一傑剛完成切除腦部腫瘤手術！一直十分專業的蔡一傑過往演出都不會失場，但早前9月在三藩市演出，傑仔竟突然失場，兩位成員蔡一智及蘇志威當時只表示傑仔有病在身，很快會再同大家見面。

而傑仔近期仍不時在社交平台分享生活日常，但自美國巡迴後近一個月，傑仔突然在今日公布早前因腦腫瘤而需開刀。

【草蜢演唱會】蔡一傑為開騷失聲哽咽　蔡一智蘇志威懷念梅艷芳

傑仔上載手術後頭上縫合的傷口

一向貪靚的傑仔更不介意上載手術後拍的照片，相中見他後腦有極大縫合好傷口。另外他又上載有一張剃光頭髮的自拍照，傑仔向傳媒發放錄音指自己一切安好，目前已出院休養，請大家放心。

而他在個人社交平台寫道：

剛剛做完一個切除腦部腫瘤手術，手術非常順利，在這裏我要多謝我的家人一直在我身邊支持和鼓勵，還有多謝我兩位兄弟在我手術期間兩人在美國的落力演出，最重要多謝所有醫護人員和主診醫生用高超醫術來幫助我，使我重新站起來，在這裏我要跟所有愛我的朋友說一聲，多謝你們的關心同愛護和我公司上上下下的同事特別要多謝我老闆林建岳博士體諒及支持，多謝我的歌迷和一些傳媒朋友，希望給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩 PS : 還要多謝這段期間我所有的醫生朋友無私嘅奉獻和愛護，無言感激 我愛你們

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