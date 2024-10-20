類鼻疽殺猴｜動植物公園累計10死　楊潤雄：仍有2猴子正在隔離

▲ 楊潤雄。（資料圖片）

政府昨公佈香港動植物公園再多一隻松鼠猴死亡，累計10隻猴子離世，另有兩隻猴子仍在隔離。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，已聯絡相關部門再開會，亦一同到現場視察，而園區內的70多隻動物，都沒有再出現任何異常情況，相信整體預防工作已足夠。

被問到為何當局早前未有主動公布有松鼠猴接受隔離。楊潤雄稱，一直以來動物均會因為不舒服或有不同醫療程序而接受隔離，形容是正常情況。是次是因同一日有8隻猴子離世，是頗特別的情況，才特別向大家宣布，指若這段時間再有猴子過身，會立刻宣布，盡力將有關資訊向大家交代。

他又提到，會小心照顧現時仍在隔離的兩隻猴子，指牠們的情況反覆，例如有時可能嚴重些，有時可能好些，會監察，如有任何最新消息，一定會公布。

政府周五(18日)公布早前死亡的9隻猴子解剖及病理學診斷結果，發現猴子器官組織有大量類鼻疽伯克氏菌，並排除食物中毒、以及其他病毒，確認因類鼻疽致白血病而死，十分難過。

政府指公園10月初曾進行農舍外的花藏底灌溉喉管工程，而哺乳類動物區員工的鞋子可能接觸翻土泥土，令類鼻疽病菌傳至農舍猴子；受感染猴子體內如有高濃度細菌，並有親密接觸，可能傳至其他猴子。

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