施政報告2024｜黃偉綸：不會讓任何人因規管劏房而無家可歸

▲ 財政司副司長黃偉綸。（資料圖片）

【施政報告2024】財政司副司長黃偉綸指，若未來執法，有劏房被取締，有人要離開，不符申請公屋資格的住戶，除了可考慮其他市面上合標準的簡樸房，也會有一些中轉單位幫助他們，「唔會比任何人因政策無家可歸。」

施政報告提出立法規管劏房，合資格劏房將改稱為「簡樸房」。黃偉綸今日在電台節目表示，方案現時已有框架，立法後會有登記期及寬限期，若然有劏房不登記，登記期完結，便會執法。他又稱：「準確嚟講，係告別劣質劏房。」

對於當局沒有限制一間簡樸房的入住人數，黃偉綸解釋指如果定得太實 「現實考慮未必做得到」，例如可能有夫婦住戶想生育小孩，或者有親戚要暫住一段時間。

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何永賢：屬今屆政府任內可做到的事

被問到政策會否要待下屆政府落實，出席同一節目的房屋局局長何永賢則指，若社會同意政策推展可以快些，以最短的登記期、及寬限期推算，2026年底登記期結束，當局隨即可開始執法，屬今屆政府任內可做到的事。

對於有意見認為改名「簡樸房」，仍然有分間單位存在，並沒有真正解決劏房問題。何永賢則形容，簡樸房也是一種「產品」，社會上總有人有需要，所以有人提供是好事。

她補充，建議寬限期較長，因為希望私人市場多些合規的分間單位供應，最不想看到居民居住環境很差劣、很不人道的情況。

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