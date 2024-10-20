禁即棄塑膠│首階段適應期明結束　環保署：周二起執法檢控違規商戶

​自今年4月22日開始實施「管制即棄塑膠」新法例，為期6個月的適應期將於明日（10月21日，星期一）結束。環境保護署（環保署）提醒商戶，在適應期完結後，環保署會於周二(22日)起正式執法，違規商戶會收到書面警告，10個工作天內仍無改善，環保署會向負責人發出定額罰款通知書。

環保署表示，周二起會執法確保不同售賣點，不再違規售賣受管制的即棄塑膠餐具和產品，「會繼續大力推動宣傳教育，也會輔以有效的執法。」

環保署首先從巡查適應期內仍未合規的店鋪開始，如發現零售商仍未符合新法例要求，會即場發出書面警告，要求負責人在10個工作天內作出改善。其後，若發現有關業務仍未合規，便會向負責人發出定額罰款通知書。

至於其他商戶如餐飲和酒店業等，環保署亦會就投訴採取行動，在收到投訴後，會作出巡查及調查，如發現違規，同樣會向負責人發出警告信，要求在10個工作天內作出改善。其後若發現仍未合規，亦會向負責人發出定額罰款通知書。

環保署在此再次提醒所有商戶，適應期即將完結，還未準備好的應盡快採取行動，以符合法例的要求。如商戶尚有未用完存貨，可考慮與供應商商討作收回及外銷、或聯絡相關塑膠回收商作回收及再造處理。如需協助，可致電環保署熱線2838 3111查詢。

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