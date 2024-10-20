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中醫產業｜梁振英：香港成立「守創中藥貿易平台」　助中醫藥發展

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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全國政協副主席梁振英。

全國政協副主席梁振英表示，三省兩特區（湘贛粵港澳）在兩年前，就中醫藥全產業鏈協調發展，商量後進行分工，香港作為貿易中心，分派到的任務，就是要成立一個中藥材的貿易平台。

湘贛粵港澳中醫藥全產業鏈協同發展聯盟會議，一連兩日在珠海橫琴舉行。會議發布《助推湘贛粵港澳中醫藥產業協同創新 珠海•提質發展方案》，深化三省兩特區，即湖南(湘)、江西(贛)、廣東(粵)，以及香港和澳門的協同合作。

梁振英指出，「香港挑起這條大樑，成立『守創中藥貿易平台』，地址設在廣州南沙，利用南沙自由貿易區和粵港合作重大平台的大環境，在南沙的線上平台，進行交易，便利中醫藥產業供需雙方，在交易信息公開、透明的市場機制下，進行大宗中藥材買賣，試業期間不收交易費用，不收佣金，所有的會員，每年交一萬元人民幣的會費，這應該是在我們國家現代的中藥發展歷史當中，是一個比較有里程碑意義的舉措，只要我們能夠走好最後一公里， 能夠補好國家在檢測、驗證、品牌、貿易等等這些方面的短板，未來是屬於我們的，相比於英國這些國家，他們的優勢在於過去，我們的優勢在於未來。」

全國政協常委、中醫藥全產業鏈香港中心主席高永文表示，長期以來，香港都是全世界最開放的貿易的城市，在中藥材和中藥的標準方面，有獨立有公信力的檢測認證，因此聯同三省和港澳，一起在中醫藥業界，推動以香港牽頭的國際中藥貿易平台『守創中藥貿易平台』，幫助國家更好地發揮和掌握對於中藥材品質標準的國際話語權。

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責任編輯：戴朗希

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