公務員明年4月起有育兒假　其他機構跟隨？

▲ 公務員明年4月起有育兒假。

【施政報告2024】為鼓勵生育，施政報告出新招，明年4月起，政府僱員若有3歲以下子女，每名子女每年可放3天育兒假。政府中人表示，雖然這只限於政府僱員，但希望可起示範作用，有其他機構跟隨。

香港出生率低，特首李家超在去年的施政報告，豪派2萬元現金予新生嬰兒家庭，為期3年，換言之，未來兩年生仔都仍可受惠。今年，李家超再出招推出育兒假，但或許施政報告內容太豐富，此新猷未受到很多關注。

鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享育兒假 家有三歲以下子女每年放多3日

▲ 為鼓勵生育，施政報告出新招，明年4月起，政府僱員若有3歲以下子女，每名子女每年可放3天育兒假。（資料圖片）

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夫妻均為政府僱員 育兒假各3日

知情者指，如果兩夫婦都是政府僱員（包括公務員及非公務員合約僱員），家有未滿3歲子女，這個家庭一年可享有6天的育兒假，即是老公3天、太太3天，可以分開陪子女。

至於育兒假能否推廣至其他公營機構或政府資助機構，有政府中人表示，回顧歷史，港府在僱員福利上一向有帶頭及示範作用，例如，政府早於2018年就把女性政府僱員的產假，由10星期增加至14星期，這在社會上就起了帶頭作用；另外，政府也早於在2012年起，向男性政府僱員提供5天侍產假，到2015 年2月，3天法定侍產假（支取五分之四薪酬）生效，而5天法定侍產假，則於2019年1月實施。

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網民：不會為育兒假而生仔

另一位政府中人則指出，政府似乎無意強制其他公營或資助機構，劃一強制性要推出育兒假，但有很多公營機構的薪酬和福利，是參考政府的相關安排，這些機構有機會仿效。至於其他機構，就要視乎本身現有假期及上班安排的彈性了。據了解，現時一些大型私人公司其實都有類似安排，但也許是放一天或半天。

但也有不少網民指，不會為了育兒假而生仔，最緊要經濟、社會環境好，才會生仔，而且，不明為何以3歲為限，因為3歲以上的仔女都要湊。

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