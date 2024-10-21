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能源效益｜能源條例容許建築物能源使用指數可增可減　環團批是「大漏洞」促訂嚴謹監管機制

社會

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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綠惜地球環境事務主任陳霆軒。（黃小冰攝）

環團調查發現本港近2成已向政府更新能源使用指數（EUI）的商業建築，耗能表現轉差，EUI急升逾倍，包括科學園9W座及11W座、銅鑼灣利園一期商場、中電深水埗中心及機場亞博館等，促政府訂嚴謹監管機制。

《建築物能源效益條例》2012年實施，要求商業建築物每10年作能源審核，檢查建築物EUI及找出能源管理機會。政府去年提出修例，包括擴大監管至更多類別建築物、強制公開能源審核報告資料、縮短審核周期等，最新擬年底前諮詢立法會。

環團綠惜地球從機電署網站，調查2,656幢商業建築物的能源審核資料，發現其中880幢已更新EUI，新的整體平均值為104(千瓦小時/平方米/年)，較舊值減少約21%，但有約17%，即156幢建築物的EUI比上次審核高。

EUI指數上升較多的建築物，包括包括科學園9W座及11W座(+218%)、利園一期商場(+163%)、中電深水埗中心（商業部分） (+162%)；機場亞博館(+116%)、房署大本型商場(+117%)及房協啟德花園購物商場(+108%)等(見表)，而恆生中心粉嶺分行，的兩次審核的EUI差異逾80倍，分別為3.36(千瓦小時/平方米/年)及289.44(千瓦小時/平方米/年)。

而據環境及生態局數字，能源審核有效期在去年及今年屆滿，且截至上月仍未安排進行能源審核的建築物，分別有54幢及199幢。其中便包括海港城，其能源審核有效期已在6月12日屆滿，至今也仍未更新資料。

對於轄下商業建築的EUI結果轉差，亞博解釋，去年提交審計的能源數據涵蓋疫情階段，各場館不同時間曾被用作社區治療設施等，需要全天候運作等，能源使用量大於平常。房署指，大本型2012年9月才試業，首次審計只涵蓋7個月的能源使用量總和，不能直接比較。

不過亦有部分建築物的EUI計算或呈報結果有誤差，房協指，翻查紀錄確認2013年的計算出現誤差，正確的EUI應為472.31，最近已通知機電署；恆生銀行亦指，網站的EUI與其紀錄有所出入，將聯繫相關部門跟進。科學園也提到，9W及11W等大樓採用中央區域供冷系統，2013年所委任之註冊能源效益評核人將供冷電量全計算在能源大樓內，最新審計按各大樓實際使用量獨立計算。

而利園就指，因兩次計算EUI期間，建築物內商場及辦公室大樓的內部樓面面積劃分有所不同，馬會則稱，去年審計同時提交燃氣等能源，若只計及規定的4類主要屋宇裝備裝置，EUI有所減少。

綠惜地球環境事務主任陳霆軒稱，條例目標推動建築物管節能減排，若容許建築物EUI可比前一次審計高，而無法律責任，同時又無規定建築物必須執行審核時發現的能源管理機會，物業負責人可只是「報數」、「交功課」，他促請修例要求耗能轉差的建築物，須向機電署解釋及提出有時效的改善方案，亦倡參考英國做法，要求商場於審計後呈交節能目標及計劃，並每年交進度報告；同時應提高對逾期未能源審核機構罰則等。

環境局指，EUI受一籃子外在因素的影響，例如實際運作需要、人流和天氣等的變化等，較之前高不一定代表建築物能源效益變差。為確切地反映建築物的能源效益和推動節能，是次修例也建議強制公開能源審核報告內的技術性資料，方便公眾直接比對，亦可促進業界協作訂立節能目標及計劃。

另《建築物能源審核守則》列明能源審核的步驟，並對計算方法有清晰釋義，建築物在不同時期可能會因應其實際需要而改變用途、面積、屋宇裝備裝置等，新一輪審核應該根據建築物最新情况進行，故建築物樓面總面積或與以往有差異。

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