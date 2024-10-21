  • 27°C
香港時間：20241021日 (一) 00:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

能源效益｜環團發現4商場疑違《節能約章》　平均溫度不合乎要求

社會

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（資料圖片）

環團綠惜地球亦調查10間商場的最新能源審核結果，發現除海港城逾期未有更新，有8間商場能耗表現較上次審核佳，只有IFC的EUI指數上升，但有4間已簽署《節能約章》的商場，平均溫度低於約章建議的24至26度。

該會指，根據機電署資料，10個商場中能耗表現改善幅度最大的依次為太古城中心南座、東薈城名店倉、新都城中心二期、銅鑼灣時代廣場、圓方、MegaBox、YOHO 形點 II及新城市廣場三期，只有IFC上升4.19%。

另外，《節能約章》規定場所須於每年夏季6月至9月期間，將室內溫度維持在24至26度之間。綠惜地球9月在上述商場測量溫度，發現其中7個已簽署《約章》的商場中，有4個平均溫度低於約章建議，普遍約為23度，分別為時代廣場、圓方、海港城及國際金融中心商場；若只計及最低溫度，則只有新都城中心合乎承諾，反映業界尚有節能空間。

另外，香港綠色建築議會建議商場室內長廊及購物中心的參考照明度為50至300lux，該會派員在上述商場沒自然採光的走廊量度光度，發現有7間的室內光度高於建議值，最高為時代廣場，較最高建議光度多266lux。

環境局表示，機電署會實地視察參與《節能約章》計劃的場所，今年夏季共發現4個不合乎約章要求的情況，有關場所在收到機電署的勸喻後，已作出相關改善。IFC稱，EUI指數升是因新審核時將各樓層架空面積從總面積剔除，另商場一直把室溫控制於約章建議的溫度內，會再次檢查不同位置之感應器，確保不會因故障影響溫度調控。圓方就指，商場定期量度的紀錄顯示平均室內溫度符合約章的建議，已聯絡綠惜地球了解。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

能源效益｜能源條例容許建築物能源使用指數可增可減　環團批是「大漏洞」促訂嚴謹監管機制
今日 00:00
能源效益｜能源條例容許建築物能源使用指數可增可減　環團批是「大漏洞」促訂嚴謹監管機制

你可能感興趣

能源效益｜能源條例容許建築物能源使用指數可增可減　環團批是「大漏洞」促訂嚴謹監管機制
今日 00:00
能源效益｜能源條例容許建築物能源使用指數可增可減　環團批是「大漏洞」促訂嚴謹監管機制
國際金融中心 形點 YOHO Mall 東薈城名店倉 Citygate Outlet MegaBox 新城市廣場 New Town Plaza 太古城中心 Cityplaza 商場 新都城 海港城 太古

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

公務員福音｜政府僱員明年1月起再多一個節慶日可提前收工　即睇哪些日子適用
公務員福音｜政府僱員明年1月起再多一個節慶日可提前收工　即睇哪些日子適用
鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享育兒假　家有三歲以下子女每年放多3日
鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享育兒假　家有三歲以下子女每年放多3日
親子旅遊｜酒店前員工揭開不為人知的噁心秘密　入住酒店房4種物品千萬勿用
親子旅遊｜酒店前員工揭開不為人知的噁心秘密　入住酒店房4種物品千萬勿用
西貢遊客｜內地客西貢食海鮮　遭索過千元加工費懷疑被呃
西貢遊客｜內地客西貢食海鮮　遭索過千元加工費懷疑被呃
急症室最長等候時間（10月21日 時間00:05）
急症室最長等候時間（10月21日 時間00:05）