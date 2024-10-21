能源效益｜環團發現4商場疑違《節能約章》　平均溫度不合乎要求

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環團綠惜地球亦調查10間商場的最新能源審核結果，發現除海港城逾期未有更新，有8間商場能耗表現較上次審核佳，只有IFC的EUI指數上升，但有4間已簽署《節能約章》的商場，平均溫度低於約章建議的24至26度。

該會指，根據機電署資料，10個商場中能耗表現改善幅度最大的依次為太古城中心南座、東薈城名店倉、新都城中心二期、銅鑼灣時代廣場、圓方、MegaBox、YOHO 形點 II及新城市廣場三期，只有IFC上升4.19%。

另外，《節能約章》規定場所須於每年夏季6月至9月期間，將室內溫度維持在24至26度之間。綠惜地球9月在上述商場測量溫度，發現其中7個已簽署《約章》的商場中，有4個平均溫度低於約章建議，普遍約為23度，分別為時代廣場、圓方、海港城及國際金融中心商場；若只計及最低溫度，則只有新都城中心合乎承諾，反映業界尚有節能空間。

另外，香港綠色建築議會建議商場室內長廊及購物中心的參考照明度為50至300lux，該會派員在上述商場沒自然採光的走廊量度光度，發現有7間的室內光度高於建議值，最高為時代廣場，較最高建議光度多266lux。

環境局表示，機電署會實地視察參與《節能約章》計劃的場所，今年夏季共發現4個不合乎約章要求的情況，有關場所在收到機電署的勸喻後，已作出相關改善。IFC稱，EUI指數升是因新審核時將各樓層架空面積從總面積剔除，另商場一直把室溫控制於約章建議的溫度內，會再次檢查不同位置之感應器，確保不會因故障影響溫度調控。圓方就指，商場定期量度的紀錄顯示平均室內溫度符合約章的建議，已聯絡綠惜地球了解。

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