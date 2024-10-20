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大學收生｜疑有中介利用本港人才計劃衍生「考試移民」　網上聯署促為人才子女升讀八大設限

社會

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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近日有關注組發起聯署，指本港人才計劃政策出現漏洞。（資料圖片）

近日有關注組發起聯署，指有中介利用本港人才計劃政策出現的漏洞，衍生出取得受養人簽證後並無來港定居的「考試移民」，在自修報考中學文憑試（DSE）後升讀本港8間資助大學，最終跟本地生同樣可獲公帑資助學費。

翻查入境處早前回覆傳媒，截至9月底，即「高才通」計劃推出首21個月，已有4.36萬名未滿18歲的受養人隨父母來港。

根據大學聯合招生辦法（JUPAS）網頁載列，教育局就專上課程收生界定持有9類證件的人士為「本地學生」，會被視為本地申請人，其中第5類（LS5）為持有「受養人簽證」或「進入許可證」的未年滿18歲學生。

一群自稱「為保障本港學子受教育權利及公帑資助的公平性」的家長成立「本地學生大學學額關注組」，於上周五（18日）發起聯署。內容提到近年受惠於各類人才來港計劃，不少家庭及其子女透過相關簽證來港，

有部分人士和中介利用現有政策漏洞，安排並非真正有意來港定居發展的父母，在其子女高年級期間（通常為應考DSE的前一年），通過申請香港人才計劃，令其子女獲得受養人簽證，成為香港非永久居民。

關注組續指，相關人士子女通過在外地補習機構準備DSE，再以自修生身份報考DSE，短期內便可以「本地學生」身份申請本港大學，關注組批評，

這類考生純屬「考試移民」，邏輯上與「本地學生」概念和初衷完全不符。

關注組認為，教資會目前對「本地學生」的定義存在被「嚴重濫用」的風險，「將會對真正意義上的本地家庭學童的升學機會帶來嚴峻影響，並導致政府的公帑資助遭到濫用」，強烈呼籲政府盡快重新檢視「本地學生」定義，「保障本地和真正來港生活建設的家庭」。

關注組建議針對「LS5」本地申請人類別，增加附加條件，倡要求該名以受養人簽證來港的申請人，申請時至少在香港本地中學就讀滿3年，或申請人父母其中一方為香港永久性居民，才可被視為「本地學生」。

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