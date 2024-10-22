打風預測│天文台料潭美周四、五闖本港800公里　屆時發出一號戒備信號

▲ │天文台料熱帶氣旋加速，周六逼近本港400公里警戒線。

天文台最新預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋潭美會逐漸增強，並在星期四稍後（10月24日）至星期五初時（10月25日）進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料潭美會向西移動，大致移向海南島一帶。同時，一股東北季候風補充會在接近週末抵達華南。

在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五稍後及週末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發三號強風信號。呼籲市民留意天文台的最新天氣預測。

打風預測│天文台料周四、五發出一號戒備信號

廣東沿岸天氣普遍晴朗。同時，華南北部的氣壓正在上升，一股東北季候風會逐漸影響華南沿岸。天文台在今日（22日）在正午12時，熱帶風暴潭美集結在馬尼拉以東約660公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向呂宋一帶。

熱帶風暴潭美會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋一帶，本週後期有較大機會進入南海東北部，但其後路徑存在變數，可能以偏西方向橫過南海中北部，或採取西北路徑較為靠近華南沿岸。預料一股東北季候風補充會在本週後期影響華南。受東北季候風及潭美共同影響，本週後期至下週初南海北部及華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨。

本港地區今日天氣預測大致天晴及乾燥。日間酷熱。吹輕微至和緩東北風，晚上北風增強。展望未來兩三日大致天晴及乾燥，早晚顯著較涼，最低氣溫降至22度左右，日夜溫差頗大。接近週末風勢頗大。

打風預測｜潭美增強為熱帶風暴

天文台昨日（10月21日）指，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋，已增強為熱帶氣旋最低級別的熱帶低氣壓，料會在未來兩三日逐漸增強並移向呂宋一帶，本週後期有較大機會進入南海東北部，但其後路徑存在變數，可能以偏西方向橫過南海中北部，或採取西北路徑較為靠近華南沿岸。

由於其移動路徑存在變數，本港天文台由昨日凌晨起的18小時內，四度更新對該熱帶氣旋路徑預測，由最初在凌晨2時預測，周六會增強為颱風，屆時進入本港800公里；到早上8時修訂預測為，周六以颱風姿態進入本港600公里；而下午2時再修訂，就預測該熱帶氣旋提早在周五已升格為颱風，進入本港600公里範圍。

最新在晚上8時預測，熱帶氣旋升格颱風後，在周五晚8時已逼近本港500公里範圍，料周六早上在本港以南400公里外掠過；顯示熱帶氣旋進入南海後，會加速逼近本港。

天文台1日4度更新預測路徑：

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在晚上11時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約930公里，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，移向呂宋以東海域。

在下午8時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約980公里，預料向西移動，時速約18公里，移向呂宋以東海域。

在下午4時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1,090公里，預料向西移動，時速約18公里，移向呂宋以東海域。



在正午12時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1,220公里，預料向西移動，時速約18公里，移向呂宋以東海域。

在昨日上午5時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1,370公里，預料向西移動，時速約18公里，並橫過菲律賓以東海域。

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據天文台預測，該熱帶低氣壓會在今日（10月22日）凌晨2時前升級至熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時75公里。到周三（10月23日）再升至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至每小時90公里。



澳門氣象局表示，這個於西北太平洋上的熱帶氣旋，將命名為「潭美」，預料其將逐漸增強。

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