打風預測│天文台料熱帶氣旋加速　周六逼近本港400公里警戒線

▲ │天文台料熱帶氣旋加速，周六逼近本港400公里警戒線。

天文台今日（10月21日）指，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶氣旋，已增強為熱帶氣旋最低級別的熱帶低氣壓，料會在未來兩三日逐漸增強並移向呂宋一帶，本週後期有較大機會進入南海東北部，但其後路徑存在變數，可能以偏西方向橫過南海中北部，或採取西北路徑較為靠近華南沿岸。

天文台今日在12小時內，3度更新該熱帶氣旋路徑預測，由最初在凌晨2時預測，周六會增強為颱風，進入本港800公里；到早上8時預測，周六以颱風姿態進入本港600公里；最新在下午2時預測，周五已升格為颱風進入本港600公里範圍，周六再逼近本港400公里警戒線。顯示該熱帶氣旋進入南海後，會加速逼近本港。

天文台3度更新預測路徑：

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在正午12時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1,220公里，預料向西移動，時速約18公里，移向呂宋以東海域。

在今日上午5時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1370公里，預料向西移動，時速約18公里，並橫過菲律賓以東海域。

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據天文台預測，該熱帶低氣壓會在明日（10月22日）凌晨2時前升級至熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時75公里。到周三（10月23日）再升至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至每小時90公里。

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