諾如病毒｜深圳爆諾如病毒感染性腹瀉傳染性強　疾控中心：1類場所高危【附諾如病毒病徵+傳播途徑+預防方法】

▲ 圳爆諾如病毒感染性腹瀉傳染性強

【諾如病毒／腹瀉／傳染性/預防／高峰期】不少港人放假喜歡北上消費且品嚐廣東美食，但近日北上小心感染諾如病毒。深圳疾控中心近日發出呼籲，指諾如病毒近日有踏入高峰期跡象，提醒大眾要做好預防措施，保持個人衛生，尤其是１類場所切勿掉以輕心。

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深圳諾如病毒｜每年10月踏入高峰期 傳染性強

據《深圳新聞網》（15日）報道，每年10月至翌年3月是中國諾如病毒感染的高峰期。感染諾如病毒後會出現感染性腹瀉，俗稱「冬季嘔吐病」，兒童和成年人症狀亦有分別：

兒童：嘔吐為主

成人：腹瀉居多

諾如病毒｜傳播途徑多樣 小心處理病者嘔吐物

綜合深圳疾病控制中心和本港衞生署資料指出，諾如病毒傳染性強、感染劑量低，傳播途徑多樣，包括吸入患者嘔吐物或糞便中釋出的氣溶膠；間接接觸被排泄物污染的環境；食用或飲用被諾如病毒污染的食物或水，或食用被諾如病毒污染而未經徹底煮熟的貝類海產品和蔬果類。

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諾如病毒｜人群聚集的場所極易爆發

深圳市疾控中心表示，諾如病毒的傳染性強、感染劑量低，只需18-2800個病毒粒子就可以感染，而一個人感染後，一次能排出數十億個病毒。加上，感染諾如病毒後通常24至48小時就會發病（最短12小時，最長72小時就會發病）。而且就算感染者痊癒後，並不具備持久的抗體，短期內若再次接觸病毒，有可能造成二次感染。故此，深圳市疾控中心提醒，尤其是人群聚集的場所極容易爆發，如：

托幼機構

學校

養老院

諾如病毒｜保持個人衛生預防感染

雖然感染者一般以輕症為主，多數人發病後2-3天即可康復，但對於嬰幼兒、長者，特別是伴隨潛在疾病的長者，感染病毒可導致脫水等較嚴重的症狀，故切勿掉以輕心。深圳市疾控中心和本港衞生署對於預防大規模諾如病毒感染，建議以下措施：

注意個人衛生：

煮食/進食前/如廁後 須用洗手液徹底洗手

須用洗手液徹底洗手 清理患者嘔吐物及糞便時，須戴上手套及外科口罩，事後必須徹底洗手

身邊如有人嘔吐，不要靠近

保持良好食物衞生：

處理食物宜生熟分開並煮熟食物（尤其是貝殼類海產）

不要飲用未經煲煮的水

本港衞生署亦提醒，孕婦、嬰兒、幼兒、老人和免疫系統較弱等易受感染的群組應該避免食用未經烹煮的食物，如貝類海產，特別是生蠔，或預製或預先包裝的沙律。

深圳市疾控中心於上周五（18日）公佈，廣東省近兩周腹瀉症症狀報告率處於既往3年同期較高水平，呼籲全市托幼機構和中小學校應做好預防措施，防止其發生和傳播。

資料來源：衞生署、深圳市疾控中心

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