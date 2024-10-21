靚媽精明眼︱港鐵快閃優惠機場快綫每程低到$43　即睇優惠詳情

▲ KKday推香港機場快綫限時優惠，聖誕、除夕長假期外遊的必搶優惠！

【機場/聖誕/旅遊】聖誕、新年長假期就到，是不是正在計劃外遊呢？KKday為你限時呈獻機場快綫優惠，讓你以最抵價錢享受最愉快的假期！在10月21日至10月27日KKday將會推出限時「快閃限量搶」，來回車票低至71折，自選香港站、九龍站、青衣站往返機場，出票日起計3個月內有效。數量有限，售完即止。即睇優惠詳情及如何搶購！

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2024年10月21日10:00至10月27日23:59

使用日期：出票日起計90日內有效

即睇優惠詳情

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【KKday 快閃限量搶 – 低至 72 折】

單程票（成人票）：

香港站往/返機場 HK$79/位 （原價 HK$110/位）

九龍站往/返機場 HK$72/位（原價 HK$100/位）

青衣站往/返機場 HK$47/位（原價 HK$65/位）

【KKday 快閃限量搶 – 75 折】

單程票（成人票）

香港站往/返機場 HK$83/位 （原價 HK$110/位）

九龍站往/返機場 HK$75/位（原價 HK$100/位）

青衣站往/返機場 HK$49/位（原價 HK$65/位）

【KKday 快閃限量搶 – 低至 71 折】來回票（成人票）

KKday 優惠:

香港站 HK$147/組，平均每程 HK$73.5 位（原價 HK$205/組）

九龍站 HK$132/組，平均每程 HK$66/位（原價 HK$185/組）

青衣站 HK$86/組，平均每程 HK$43/位（原價 HK$120/組）

*去程 - 須於收到憑證日起 90 日內使用；回程 - 請於去程當日起 30 日內使用。

【KKday 快閃限量搶 – 75 折】來回票（成人票）

KKday 優惠:

香港站 HK$154/組，平均每程 HK$77/位（原價 HK$205/組）

九龍站 HK$139/組，平均每程 HK$69.5/位（原價 HK$185/組）

青衣站 HK$90/組，平均每程 HK$45/位（原價 HK$120/組）

*去程 - 須於收到憑證日起 90 日內使用；回程 - 請於去程當日起 30 日內使用。

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