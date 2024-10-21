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靚媽精明眼︱港鐵快閃優惠機場快綫每程低到$43　即睇優惠詳情

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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KKday推香港機場快綫限時優惠，聖誕、除夕長假期外遊的必搶優惠！

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    青衣站往/返機場 HK$47/位（原價 HK$65/位）

     

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    單程票（成人票）

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    【KKday 快閃限量搶 – 低至 71 折】來回票（成人票）

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    *去程 - 須於收到憑證日起 90 日內使用；回程 - 請於去程當日起 30 日內使用。

    【KKday 快閃限量搶 – 75 折】來回票（成人票）

    KKday 優惠:

    香港站 HK$154/組，平均每程 HK$77/位（原價 HK$205/組）

    九龍站 HK$139/組，平均每程 HK$69.5/位（原價 HK$185/組）

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    *去程 - 須於收到憑證日起 90 日內使用；回程 - 請於去程當日起 30 日內使用。

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