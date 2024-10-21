結業潮｜H&M 九龍灣Megabox分店疑執笠　全場劈價清貨低至$10

【結業潮/H&M/MegaBox】繼太古城、鑽石山、沙田分店先後結業後，H&M近日傳來九龍灣MegaBox分店清貨結業，店內大量貨架已清空，全場劈價清貨更低至$10，似乎不再補貨關門大吉。

▲ H&M 九龍灣Megabox分店欵執笠，全場劈價清貨低至$10。（TOPICK 記者攝）

結業潮｜大量貨架已經清空

H&M九龍灣MegaBox分店位於地下7-12號店，早在2011年年中開業，至今已有13年。近日，有網民在社交平台以「megabox H&M 應該就嚟執笠」為題，分享多張H&M店舖內的相片，顯示店內部分貨架已經清空。TOPick記者昨日（20）亦到場了解，甫進店內已感到相當空洞，男裝區域已圍封，拒絶內進，店內也只見收銀區幾名員工。

有別以往大堆頭的貨品，只見貨架上剩下一些簡約衣服，感覺儼如特賣場，包括上衣、短褲、短裙、長襪、連身裙等大劈價，全店減價商品低至半價，部份飾物最平$10可入手。

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結業潮｜削近八成分店店員

近年，集團已有撤出香港跡象，3年多時間已有10間分店結業，削近八成分店店員。2021年年初H&M仍然有13間分店，今年先後有太古城、鑽石山、沙田等3間分店結業。倘若九龍灣MegaBox分店同告結業，全港將僅餘3間︰銅鑼灣Fashion Walk 旗艦店、又一城及荃灣廣場的分店。

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結業潮｜走出快時尚產業新路

作為快速服裝生產商，H&M的最大特點之一就是從設計到生產商品的時間極短，讓消費者能夠更快速接觸到最前衛的時尚商品。H&M的產品比定位類似的西班牙品牌Zara還要便宜一些，但亦因價格低廉，有顧客認為衣服品質亦相對參次。H&M在宣傳方面投入也很多，除了廣告外，不時與著名設計師或是名人聯手設計服裝以吸引人時裝精的購買慾。

H&M從2004年起與奢侈品大牌進行跨界合作，每推出新聯乘系列，總有不少粉絲瘋狂排隊，包括了2012年的Marni, 2011年的Versace，2010年的Lanvin，以及川久保玲，Jimmy Choo，Roberto Cavalli，Maison Martin Margiela, Isabel Marant及Alexander Wang等。

其後因新冠肺炎的影響，導致大家消費習慣改變，從實體門市改成網路消費，H&M CEO 也曾向傳媒表示：「疫情加快了網路商店的使用，消費者的消費方式也將從實體商店轉變為多管道型。」數據證明H&M的網店在疫情期間快速增長，銷情相比門市升幅較為顯著。對於全球實體店相繼結業，似乎想走出快時尚產業新路。

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