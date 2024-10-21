羅湖口岸｜女子拖洗衣機由香港返內地　網民疑惑：反向買電器？

▲ 羅湖口岸女子單手托洗衣機返內地，網民疑惑：反向買電器？

內地生活物價普遍比香港低，所以近年來吸引不少港人北上消費，吃喝玩樂兼掃貨。

但幾日前，有人在小紅書上傳影片稱，在羅湖口岸偶遇一女子單手拖住洗衣機過關，此「反向購物」行為引熱議，不過細心網民推測背後原因「突破盲腸」。

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▲ 女子拖行洗衣機於羅湖口岸過海關。（取自小紅書）

▲ 該洗衣機能耗表示為中國能效標識。（取自小紅書）

▲ 內地使用的「中國能效標識」示例。（取自中國能效標識網）

▲ 香港使用的「能源標籤」示例。（取自機電工程署網頁）

▲ 女子拖行冰箱於羅湖口岸過關。（經濟日報資料圖片）

口岸女子｜關鍵標籤道破原因

近日，有網民在小紅書上傳影片，分享自己過關時所遇，在影片中，有一位女子獨自拖行這被藍色繩子固定於推車上的洗衣機，正在通過海關；並配文稱以往都是見到從內地帶物品至香港：「今天見得這一波，真是反向買電器啊」。

網民發現，該女子拖行的洗衣機貼有「中國能效標識」貼紙，應該是內地電器。因此，有網民分析「九成九是淘寶買落香港, 淘寶買家見她是香港就寄個壞嘅畀佢, 冇速遞肯接退貨, 只有自己拖過深圳退貨」、「可能是拖回大陸維修吧」。

口岸女子｜網民感慨：為了生活

但另外有網民提出疑問：「為甚麼要那麼辛苦同麻煩？在當地買不好嗎？」，被人反駁道「何不食肉糜」指：「在香港買一個舊二手都要一兩千，」，並表示「正常，香港電器貴」。

同時有細心的網民搜索後發現，該女子拖行的洗衣機網購只需600元，寫道「我只能說她真的很有力氣，拖著那麼重的東西，每個人都是為了生活」。還有網民分享道，他的同事每星期帶幾塊磚回香港，「家裡的地板全是他人肉帶回去的」。

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