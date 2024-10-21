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親子自助餐｜東涌世茂喜來登酒店自助餐買一送一　人均$239起歎生蠔/蟹腳/Häagen-Dazs雪糕

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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東涌世茂喜來登酒店推出自助餐買一送一優惠。（KKday提供）

【自助餐優惠/自助餐買一送一/東涌世茂喜來登酒店/Buffet】一家大細放假想Chill下？東涌世茂喜來登酒店推出自助餐買一送一優惠，人均$239起任食生蠔、蟹腳、Häagen-Dazs雪糕，優惠於今日（21日）中午12時於KKday網站開售，即睇詳情！

親子自助餐｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　3.5小時任食龍蝦/蟹腳免費入兒童天地

親子自助餐｜西環萬怡酒店自助餐第2位$1優惠　人均$330起歎即開生蠔/蟹腳/紅蝦

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東涌世茂喜來登酒店自助餐買一送一

東涌世茂喜來登酒店「嶼坊」10月推出全新「韓味十足」自助餐，提供多款地道韓式料理，包括海鮮煎餅、韓式炸雞、人蔘燉雞、韓式魚糕等，以及精選海鮮，如大蝦、翡翠螺、大蜆、青口及加拿大蟹腳。周末及公眾假期午晚市均有即開生蠔，晚市有蒜蓉焗龍蝦。而甜品有巴斯克芝士蛋糕、即製雞蛋仔、無限量供應Häagen-Dazs雪糕等。

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東涌世茂喜來登酒店自助餐優惠詳情
預訂日期：10月21日12:00至10月27日23:59
用餐日期：10月22日至11月30日
地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店1樓嶼坊
*免費穿梭巴士服務來往香港國際機場及東涌港鐵站
*午餐消費滿$600或晚餐消費滿$1,000可享兩小時免費泊車服務

【KKday 買一送一】「韓味十足」自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至五 $478/2位，平均$239/位（原價$876/2位）
預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買二送二】「韓味十足」自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至四 $1,700/4位，平均$425/位（原價$3,116/4位）
預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買二送一】「韓味十足」自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至四 $1,077/3位，平均$359/位（原價$1,545/3位）
預訂連結：【KKday網站】

【KKday 買二送一】「韓味十足」龍蝦海鮮自助晚餐
用餐時間：18:00 – 21:30
優惠價：
星期五至日 $1,767/4位，平均$589/位（原價$2,535/3位）
預訂連結：【KKday網站】

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