  • 30°C
香港時間：20241021日 (一) 13:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

醫療醜聞︱30歲男心臟驟停被判「腦死」摘器官捐贈途中蘇醒　醫護心理受創：他在痛苦扭動哭泣

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

30歲男心臟驟停被判「腦死」摘器官捐贈途中蘇醒　醫護心理受創：他在痛苦扭動哭泣

【腦死／器官捐贈／活摘器官／醫療醜聞／後遺症】離譜！美國近日爆出一宗醫療醜聞：一名30多歲男子因心臟驟停被宣告「腦死亡」，結果竟在進行器官捐贈手術途中突然蘇醒；有因此被嚇到心理受創離職的器官捐贈機構前員工爆料，男子一度在手術台上痛苦扭動哭泣，事後更留下後遺症。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜瑜伽導師教2組動作 在家伸展+輕鬆養生

據美國媒體報道，該宗醫療醜聞發生於肯塔基州（Kentucky）器官捐贈附屬機構（KODA），前員工Natasha Miller出面指控，在2021年10月，30多歲的美國男子Thomas 'TJ' Hoover II因用藥過量送醫，及後因心臟驟停被院方宣告「腦死亡」。據Thomas的姊妹Donna Rhorer指，當時院方告訴他們Thomas已經「沒有反應，沒有腦波、沒有大腦活動」，只好關掉生命維持系統。

醫療醜聞︱器官捐贈手術途中「復活」痛苦扭動哭泣

在Thomas被確認為「腦死」後，由於他在生前同意死後捐出器官，因此家人們遵照其意願，安排進行器官捐贈，怎料期間竟發生匪夷所思的意外。首先是Donna在手術前發現異樣：她看到Thomas的眼睛睜開，且四處張望；但醫生卻未有阻止手術進行：

我們被告知說這只是反射動作，是正常本能。他已經不在了。

而在Thomas被送入手術室1小時後，醫生突然走出來向家屬告知Thomas「未準備好」，因他在手術期間蘇醒。家屬大為震驚，隨後將Thomas接回家中照顧，直至2024年初，家屬才從KODA前員工Natasha口中得知意外詳情。

點擊圖片放大
+7
+6

Natasha回憶，在手術時，醫生正進行心導管插入手術，以確認Thomas的心臟狀況；怎知Thomas在途中突然蘇醒。她當時看到Thomas不但身體在手術台上痛苦扭動，而且還很明顯地在哭泣。主刀醫生立即拒絕開刀，其餘醫護則緊急通報上層，但竟被要求「無論如何都要完成這個病例」。

另一名前員工Nyckoletta Martin形容，在場醫護想像自己若是病患本人，在手術中要被活著切開、摘除器官：

那是每個人最糟糕的惡夢。

醫療醜聞︱病患留後遺症 聯邦政府介入調查「活摘器官」

雖然器官捐贈手術最終取消，但參與該場手術的醫護人員事後均意志消沉。有不少員工因此事離職，甚至需要接受心理治療。更悲慘的是，險被醫院「活摘器官」的Thomas在事後被診斷出記憶、行走和說話能力都出現問題。家屬指他不時會出現短期失憶，但他卻一直記得手術台上發生什麼事：

他會說為什麼是我？他們為什麼想要我的器官？

院方疑似「強摘器官」醜聞曝光後，家屬怒斥：「這是生死攸關的問題。我覺得他們試圖選擇用我們的兄弟去犧牲」。KODA一衆前員工亦寫信向眾議院投訴，希望相關單位對事件進行調查，避免可怕事件再次發生，以保護未來所有器官捐贈者。

至於陷入爭議的KODA則發表聲明稱，機構從未在活體人士身上採集器官，也沒有人被迫面對這種事。聯邦政府決定介入調查事件。

相關文章：

器官捐贈｜6人接受器官捐贈驚染愛滋病毒　巴西衛生部：不排除有其他受害者

遺愛人間丨24歲醫生車禍亡遺愛人間 捐贈器官讓5人重生 父母：最後一次救急扶危

瀕死體驗︱腦科醫生染惡菌嘗「瀕死體驗」　靈魂上天堂遇見天使醒後驚：天堂是炸雞味

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

醫療事故丨男子腦出血緊急做開腦手術　 2個月後頭骨竟不翼而飛後續超離譜
15:30 2024/08/23
醫療事故丨男子腦出血緊急做開腦手術　 2個月後頭骨竟不翼而飛後續超離譜
器官捐贈｜癌症病人植物人可否捐器官？　醫生拆解器官捐贈8大疑問
17:54 2024/02/22
器官捐贈｜癌症病人植物人可否捐器官？　醫生拆解器官捐贈8大疑問
遺愛人間｜14歲女意外腦死猝逝　港媽忍痛捐器官救5人　聞受助女孩成家：如見女兒長大
18:39 2024/02/01
遺愛人間｜14歲女意外腦死猝逝　港媽忍痛捐器官救5人　聞受助女孩成家：如見女兒長大

你可能感興趣

醫療事故丨男子腦出血緊急做開腦手術　 2個月後頭骨竟不翼而飛後續超離譜
15:30 2024/08/23
醫療事故丨男子腦出血緊急做開腦手術　 2個月後頭骨竟不翼而飛後續超離譜
器官捐贈｜癌症病人植物人可否捐器官？　醫生拆解器官捐贈8大疑問
17:54 2024/02/22
器官捐贈｜癌症病人植物人可否捐器官？　醫生拆解器官捐贈8大疑問
遺愛人間｜14歲女意外腦死猝逝　港媽忍痛捐器官救5人　聞受助女孩成家：如見女兒長大
18:39 2024/02/01
遺愛人間｜14歲女意外腦死猝逝　港媽忍痛捐器官救5人　聞受助女孩成家：如見女兒長大
網絡熱話 健康問題 器官捐贈 後遺症 醜聞 美國

最高瀏覽

親子旅遊｜酒店前員工揭開不為人知的噁心秘密　入住酒店房4種物品千萬勿用
親子旅遊｜酒店前員工揭開不為人知的噁心秘密　入住酒店房4種物品千萬勿用
急症室最長等候時間（10月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月21日 時間12:05）
諾如病毒｜深圳爆諾如病毒感染性腹瀉傳染性強　疾控中心：1類場所高危【附諾如病毒病徵+傳播途徑+預防方法】
諾如病毒｜深圳爆諾如病毒感染性腹瀉傳染性強　疾控中心：1類場所高危【附諾如病毒病徵+傳播途徑+預防方法】
女拔名人校友｜神校拔萃女書院擁一條龍升學優勢　盤點15位名人+星二代女拔學霸
女拔名人校友｜神校拔萃女書院擁一條龍升學優勢　盤點15位名人+星二代女拔學霸
消委會即食麵｜逾9成含潛在致癌物1款鈉含量嚴重超標　消委會評測4款較低脂安全即食麵【附詳細名單】
消委會即食麵｜逾9成含潛在致癌物1款鈉含量嚴重超標　消委會評測4款較低脂安全即食麵【附詳細名單】