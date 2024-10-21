家居意外丨廚房煤氣爆炸好媽媽全身6成半燒傷命危　丈夫悲痛：她那麼痛還穩抱孩子

【煤氣爆炸/燒傷處理】浙江一名女子近日於廚房做飯時，發生煤氣爆炸，首當其衝的她沖出客廳後，第一件事竟不是治理傷口或求救，而是忍著劇痛，哄抱正大哭的幼子，而她送院後證實全身逾6成燒傷。

最新影片:

家居意外丨影片曝光

根據網上流傳的影片，可見女事主走進廚房不久便發生爆炸，當時尾隨她身後的幼子受氣體衝擊，瞬間被彈到客廳，而已被燒到甩皮的女事主則忍著劇痛，衝出客廳，先查看孩子情況，將他從木板下抱出。片段中，她見孩子無恙後，正想轉身打電話求助時，由於不忍幼子大哭，於是又跪著折返，抱住哄孩子。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

綜合內地傳煤報導，事發於10月14日，女事主送院後，證實全身燒傷面積超過6成。而她的丈夫許生事後受訪時，便悲痛指妻子現時還沒有脫離危險期，他更憶述妻子送院時，儘管皮膚已燒至甩皮，但仍然心心念念幼子。

嘴巴裡就念著『照顧好寶寶，照顧好寶寶』，她的燒傷面積達60%-70% ，燒傷程度是2級到3級.....但你見到當時她那麼痛抱孩子時，仍然非常穩。

許先生表示目前不到3歲的兒子身子並無大礙，只是僅僅頭髮被燒焦。不過，妻子傷勢則十分嚴重，仍未脫離危險期，由於燒傷面積超過6成，估計後期植皮治療費用大約50萬人民幣左右。他指事發後，收到了不少好心人捐款，對此他是非常感激。至於煤氣爆炸原因，他便指煤氣公司調查後表示事故原因懷疑是「是煤氣軟管脫落了」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映:燒傷處理6步驟

據本港醫療輔助隊資料指萬一不幸遇到燒傷或燙傷，切勿弄破水泡、切勿在傷處塗上任何化學藥物、切勿冰敷傷處、切勿將黏附傷處的焦衣碎塊撕走，以及切勿面向傷處咳嗽或說話。同時，亦有以下6大處理方法︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

相關文章:

浴火重生｜27歲女全身8成燒傷 近毀容行動不便暴肥 一原因決心跳繩半年勁減55磅

手機爆炸｜手機放床頭充電 意外爆炸燒著棉被 夫婦睡夢中嚴重燒傷昏迷｜附4大手機充電禁忌

滅蟲危機｜男子執屋見曱甴 狂噴殺蟲水1分鐘後大爆炸 慘被燒傷意外成因曝光

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5