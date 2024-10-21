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家居意外丨廚房煤氣爆炸好媽媽全身6成半燒傷命危　丈夫悲痛：她那麼痛還穩抱孩子

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【煤氣爆炸/燒傷處理】浙江一名女子近日於廚房做飯時，發生煤氣爆炸，首當其衝的她沖出客廳後，第一件事竟不是治理傷口或求救，而是忍著劇痛，哄抱正大哭的幼子，而她送院後證實全身逾6成燒傷。

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家居意外丨影片曝光

根據網上流傳的影片，可見女事主走進廚房不久便發生爆炸，當時尾隨她身後的幼子受氣體衝擊，瞬間被彈到客廳，而已被燒到甩皮的女事主則忍著劇痛，衝出客廳，先查看孩子情況，將他從木板下抱出。片段中，她見孩子無恙後，正想轉身打電話求助時，由於不忍幼子大哭，於是又跪著折返，抱住哄孩子。

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綜合內地傳煤報導，事發於10月14日，女事主送院後，證實全身燒傷面積超過6成。而她的丈夫許生事後受訪時，便悲痛指妻子現時還沒有脫離危險期，他更憶述妻子送院時，儘管皮膚已燒至甩皮，但仍然心心念念幼子。

嘴巴裡就念著『照顧好寶寶，照顧好寶寶』，她的燒傷面積達60%-70% ，燒傷程度是2級到3級.....但你見到當時她那麼痛抱孩子時，仍然非常穩。

許先生表示目前不到3歲的兒子身子並無大礙，只是僅僅頭髮被燒焦。不過，妻子傷勢則十分嚴重，仍未脫離危險期，由於燒傷面積超過6成，估計後期植皮治療費用大約50萬人民幣左右。他指事發後，收到了不少好心人捐款，對此他是非常感激。至於煤氣爆炸原因，他便指煤氣公司調查後表示事故原因懷疑是「是煤氣軟管脫落了」。

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同場加映:燒傷處理6步驟

據本港醫療輔助隊資料指萬一不幸遇到燒傷或燙傷，切勿弄破水泡、切勿在傷處塗上任何化學藥物、切勿冰敷傷處、切勿將黏附傷處的焦衣碎塊撕走，以及切勿面向傷處咳嗽或說話。同時，亦有以下6大處理方法︰

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