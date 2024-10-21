深圳好去處｜深圳福田新開巨型扭蛋城　1400部扭蛋機+逾80款種類

▲ 深圳福田BitCity次元小鎮新開巨型扭扭城New New Town，設有1400部扭蛋機。

【深圳好去處/扭扭城New New Town/深圳扭蛋】無論大人小朋友都喜歡扭蛋，近日深圳福田BitCity新開一間超大型扭蛋城，設有約1400部扭蛋機，種類繁多，且鄰近地鐵站，各位扭蛋迷必到！

深圳扭蛋｜深圳新開扭蛋城 齊集1400部扭蛋機

深圳新開的扭扭城New New Town位於深圳福田BitCity次元小鎮，是現時深圳最大型的扭蛋城，亦被官方更稱為「深圳秋葉原」，店內的扭蛋機多達1400部，價格基本是人民幣¥15-¥35（約港幣$16-$38）。

深圳扭蛋｜多款人氣動漫扭蛋及週邊

扭蛋種類繁多，有網民估計超過80款人氣動漫角色扭蛋，除了有近期最熱門的Chiikawa外，還有葬送的芙莉蓮、鬼滅之刃等，也有不少港人童年經典動畫，如守護甜心、百變小櫻、多啦A夢等，而其他有趣的扭蛋款式則有植物、文具、動物等，大部分都與日本同款！

另外，店內也有售賣其他人氣動漫的周邊產品，絕對滿足各位動漫和扭蛋迷！

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最新影片推介：

扭扭城New New Town

地址：深圳市大中華BitCity次元小鎮扭扭城

營業時間：10:00-22:00

交通：深圳地鐵1號線會展中心A出口

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