  • 30°C
香港時間：20241021日 (一) 13:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳好去處｜深圳福田新開巨型扭蛋城　1400部扭蛋機+逾80款種類

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

深圳福田BitCity次元小鎮新開巨型扭扭城New New Town，設有1400部扭蛋機。

【深圳好去處/扭扭城New New Town/深圳扭蛋】無論大人小朋友都喜歡扭蛋，近日深圳福田BitCity新開一間超大型扭蛋城，設有約1400部扭蛋機，種類繁多，且鄰近地鐵站，各位扭蛋迷必到！

深圳扭蛋｜深圳新開扭蛋城 齊集1400部扭蛋機

深圳新開的扭扭城New New Town位於深圳福田BitCity次元小鎮，是現時深圳最大型的扭蛋城，亦被官方更稱為「深圳秋葉原」，店內的扭蛋機多達1400部，價格基本是人民幣¥15-¥35（約港幣$16-$38）。

深圳扭蛋｜多款人氣動漫扭蛋及週邊

扭蛋種類繁多，有網民估計超過80款人氣動漫角色扭蛋，除了有近期最熱門的Chiikawa外，還有葬送的芙莉蓮、鬼滅之刃等，也有不少港人童年經典動畫，如守護甜心、百變小櫻、多啦A夢等，而其他有趣的扭蛋款式則有植物、文具、動物等，大部分都與日本同款！

另外，店內也有售賣其他人氣動漫的周邊產品，絕對滿足各位動漫和扭蛋迷！

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
才藝媽媽｜安排基因測試發掘女兒擁音樂天賦　朱凱婷陪學鋼琴豎琴：讚賞孩子進步

扭扭城New New Town

地址：深圳市大中華BitCity次元小鎮扭扭城
營業時間：10:00-22:00
交通：深圳地鐵1號線會展中心A出口

更多深圳親子好去處，即睇：

深圳賞花2024︱深圳10大秋天賞花熱點　親子睇粉紅芒草+落羽杉【附交通+花期】

深圳免費公園｜深圳HEROPARK英雄免費公園　必玩蜘蛛俠造型滑梯/攀爬架/吊橋

深圳親子遊︱羅湖天河城南館開幕地鐵直達　Hello Kitty展+俄式超市+人氣餐飲【附交通方法】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

深圳免費公園｜深圳HEROPARK英雄免費公園　必玩蜘蛛俠造型滑梯/攀爬架/吊橋
10:00 2024/10/19
深圳免費公園｜深圳HEROPARK英雄免費公園　必玩蜘蛛俠造型滑梯/攀爬架/吊橋
兒童職業體驗｜陶陶居小小點心師傅職業體驗　穿廚師服自製蝦餃燒賣完成有證書【附報名詳情】
09:00 2024/10/17
兒童職業體驗｜陶陶居小小點心師傅職業體驗　穿廚師服自製蝦餃燒賣完成有證書【附報名詳情】
深圳賞花2024︱深圳10大秋天賞花熱點　親子睇粉紅芒草+落羽杉【附交通+花期】
14:34 2024/10/18
深圳賞花2024︱深圳10大秋天賞花熱點　親子睇粉紅芒草+落羽杉【附交通+花期】

你可能感興趣

深圳免費公園｜深圳HEROPARK英雄免費公園　必玩蜘蛛俠造型滑梯/攀爬架/吊橋
10:00 2024/10/19
深圳免費公園｜深圳HEROPARK英雄免費公園　必玩蜘蛛俠造型滑梯/攀爬架/吊橋
兒童職業體驗｜陶陶居小小點心師傅職業體驗　穿廚師服自製蝦餃燒賣完成有證書【附報名詳情】
09:00 2024/10/17
兒童職業體驗｜陶陶居小小點心師傅職業體驗　穿廚師服自製蝦餃燒賣完成有證書【附報名詳情】
深圳賞花2024︱深圳10大秋天賞花熱點　親子睇粉紅芒草+落羽杉【附交通+花期】
14:34 2024/10/18
深圳賞花2024︱深圳10大秋天賞花熱點　親子睇粉紅芒草+落羽杉【附交通+花期】
好去處 親子活動 玩樂 深圳 鬼滅之刃 多啦A夢

最高瀏覽

親子旅遊｜酒店前員工揭開不為人知的噁心秘密　入住酒店房4種物品千萬勿用
親子旅遊｜酒店前員工揭開不為人知的噁心秘密　入住酒店房4種物品千萬勿用
急症室最長等候時間（10月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月21日 時間12:05）
諾如病毒｜深圳爆諾如病毒感染性腹瀉傳染性強　疾控中心：1類場所高危【附諾如病毒病徵+傳播途徑+預防方法】
諾如病毒｜深圳爆諾如病毒感染性腹瀉傳染性強　疾控中心：1類場所高危【附諾如病毒病徵+傳播途徑+預防方法】
女拔名人校友｜神校拔萃女書院擁一條龍升學優勢　盤點15位名人+星二代女拔學霸
女拔名人校友｜神校拔萃女書院擁一條龍升學優勢　盤點15位名人+星二代女拔學霸
消委會即食麵｜逾9成含潛在致癌物1款鈉含量嚴重超標　消委會評測4款較低脂安全即食麵【附詳細名單】
消委會即食麵｜逾9成含潛在致癌物1款鈉含量嚴重超標　消委會評測4款較低脂安全即食麵【附詳細名單】