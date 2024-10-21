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星二代｜黎瑞恩開騷21歲大女初登舞台　好媽媽獨力湊大子女養成女兒獨立個性

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

黎瑞恩開騷，21歲大女驚喜做嘉賓，掀起全晚高潮！

【黎瑞恩女兒/曾凱栭/星二代】闊別8年，黎瑞恩開騷了！小恩子身穿白長裙華麗登場，歡呼聲四起炒熱氣氛，令她感動得想哭，豈料21歲長女Sheree驚喜現身做嘉賓，與媽咪齊齊化身做美少女戰士又唱又跳，掀起全晚高潮！

黎瑞恩舉行一連兩場《V Union恩賞·演唱會2024》!（演唱會官方照片）

黎瑞恩演唱會｜闊別8年再開騷   被歌迷熱情感動

一連兩場的黎瑞恩《V Union恩賞·演唱會2024》，首場於19日在西九上演。小恩子以《發誓》一曲打響頭炮，歡呼聲隨即四起，令她感動地說：「我想喊添，我要冷靜一下先！」穿上一襲華麗白色長裙出場的她，再一口氣唱出《多情》、《愛你一定快樂》、《愛你這樣傻》，再興奮跟大家説：「有8年無見了？你哋過成點啊？我過得好好。」

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黎瑞恩大女Sheree｜母女化身美少女戰士跳唱掀高潮

小恩子的一番說話，引起台下歌迷再次歡呼，不過高潮一浪接一浪，她的21歲大女曾凱栭（Sheree）竟驚喜現身擔任嘉賓，跟媽咪一樣穿上啦啦隊服裝，並伴隨超過20位舞蹈員，非常有氣勢！兩母女以孖妹姿態唱跳《心急人上》和《美少女戰士》，非常合拍，而Sheree亦相當有壓台感，加上可愛服裝，活像真人版美少女戰士！

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黎瑞恩大女Sheree｜自小個性獨立  3年前赴澳洲留學

Sheree愈大愈精緻，眼大大面尖尖，而且仙氣十足，跟媽咪初出道時很相似，被讚星味十足，絕對有條件入行繼承媽咪衣砵。其實小恩子一直用心裁培子女，相信會支持他們每一個決定。她自2014年跟前夫曾智明離婚後，獨力照顧女兒Sheree和兒子曾浩儒（Tyrone），Sheree在2021年中學畢業後，便去了澳洲升學，當時小恩子也有在社交平台上載送機照片，盡顯依依不捨。

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黎瑞恩大女Sheree｜小恩子不反對女兒入行

今年7月Sheree 21歲生日，小恩子也有發文祝福，愛女之情表露無遺。小恩子曾接受訪問指Sheree自小已很獨立，在她10歲前已教識她各種自理能力，同時又表明不反對女兒入行，但要學業行先，並跟女兒說演藝路不易走，可能要面對其他人批評。

Sheree的確遺傳了媽媽的好歌喉，試過在IG開live唱歌，聲線溫柔甜美，今次為媽咪個唱初登舞台好評好潮，未知是否真的有意入行呢？

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