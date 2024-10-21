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結業潮｜連鎖日式火鍋「日牛」疑全線結業　杏花邨分店11月開新餐廳變陣救亡？

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

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連鎖日式火鍋「日牛」疑全線結業，但杏花邨分店貼出告示指，11月將會開新餐廳。

【結業潮/日牛】香港飲食業繼續受重創！家庭喜愛的連鎖火鍋品牌「日牛涮涮鍋專門店」疑全線結業，僅餘的鑽石山和旺角分店均無營業，而TOPick記者到訪位於已結業的杏花邨日牛餐廳，發現餐廳集團疑似變陣下月開新火鍋店。

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結業潮｜荷里活廣場分店門前緊閉

日前，一名港男在Facebook「全港店舖執笠結業消息關注組」出帖發文，分享了一張在鑽石山荷里活廣場拍攝的照片，顯示出位於3樓的日牛餐廳門前緊閉，而門口旁的取票機則展示出「暫停取票」的信息。港男在留言區更補充道，「荷里活廣場、旺角朗豪坊都冇開」，所以他得出了一個結論：「所以都肯定佢全線結業了。」

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結業潮｜Openrice顯示日牛所有分店已結業

TOPick記者在Openrice查看資料，當搜查「日牛」時，結果顯示為「您想搜尋的餐廳可能已暫停營業」，而鑽石山的日牛分店則是「已結業」的狀態。

而記者再查看日牛的Facebook專頁，沒有任何消息通告餐廳是否全線結業，而上一則的消息上載已是9月6日，當時日牛告知大家颱風已過，4間分店如常營業。

結業潮｜網民惋惜：火鍋類餐廳俾深圳重創

再有連鎖餐廳結業，有網民為此感到惋惜，「邊爐火鍋類餐廳應該俾深圳珠海重創」；不過有市民指出結業也不難理解，「我只懂八合里（深圳知名專吃牛肉的火鍋餐廳）」、「第一次聽」、「呢間真係好唔掂」、「甘（咁）貴，搵鬼食」；有人更在日牛的Facebook專頁留言，「鑽石山都冇開係咪摺咗喇？通告又冇張，不負責任。」

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結業潮｜杏花邨日牛將於11月轉火鍋品牌

TOPick記者為此特意去了已結業的杏花邨日牛分店查看，發現門前放了一個由「GOODATE 良い日涮涮鍋」公司貼出的告示牌，「全新日式一人一鍋火鍋品牌，日本人名廚主理『良い日涮涮鍋』11月上旬正式開業」，疑似為餐廳集團變陣救亡，改變新的發展路向，推出現在日本、台灣盛行的「一人火鍋」。

而鑽石山荷里活廣場日牛分店方面，TOPick記者到達現場卻看不到餐廳門前有任何類似於杏花邨日牛分店的通告。此外，記者見到日牛店旁邊、屬同一間集團的「牛八涮涮鍋專門店」也結業，而門前亦看不到任何的通告。

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