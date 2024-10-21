大閘蟹2024｜十里洋場、家上海推「二人同行一人免費」蟹宴優惠　嚴選四兩半至五兩重清蒸大閘蟹極滋味

▲ 十里洋場、家上海推出大閘蟹宴，精選四兩半至五兩重大閘蟹。

大閘蟹時節又到了，本地餐飲集團1957 & Co.旗下淮揚菜食府十里洋場及家上海的大閘蟹宴向來深受食客愛戴，今年嚴選時令優質的江蘇大閘蟹，炮製了一系列蟹粉菜式。

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十里洋場——八道菜珍味大閘蟹饗宴

先奉上開胃前菜淮揚四小品「金絲小排骨、花雕醉螺、墨魚大烤、五香毛豆」，緊接以矜貴足料的蟹粉紅燒翅為一眾蟹迷解饞，再乘勢奉上重頭戲——清蒸大閘蟹，蟹黃滿溢的大閘蟹四兩半至五兩重，若意猶未盡，可以優惠價每隻$198額外追加。

隨後而來一連串的蟹粉美饌，包括蟹粉芙蓉三鮮蟹斗、酥炸蟹粉蝦仁荔芋盞、蟹粉海參十景炒飯，搭配矜貴的滬式紅燒鮑魚鵝掌花菇，最後以夠薑芝麻湯丸作結，驅寒暖胃。「十里洋場珍味大閘蟹饗宴」每位$998，須兩位起，特設「二人同行一人免費」優惠。

家上海——珍味大閘蟹宴

豐饒蟹宴以江南四式拼盤「花雕醉蝦、麻辣牛𦟌、五香毛豆及淮鹽溏心燻蛋」揭開序幕，隨即奉上淮安蟹粉三絲翅和主角四兩半至五兩重的清蒸大閘蟹，蟹迷亦可以優惠價每隻$198額外追加，細嘗大閘蟹的原汁原味。

▲ 家上海的生拆蟹粉小籠包。

緊接有蟹粉蝦仁扒菜苗及蟹粉荔芋盞，最後來一客生拆蟹粉小籠包及為蟹宴完美作結的夠薑湯丸。「家上海珍味大閘蟹宴」每位$888，須兩位起，更可享「二人同行一人免費」優惠。蟹迷亦可以優惠價$50享用咸亨太雕王乙壺(100ml)，美酒配佳餚可謂錦上添花。

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