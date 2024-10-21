親子旅遊｜飛機邊個位置最多西客？　空姐揭「呢個機艙」最麻煩+乘客2行為超討厭

▲ 飛機邊個位置最多西客？空姐親揭「呢個機艙」最麻煩。

【搭飛機/旅行/旅遊/親子遊】對於乘客和空中服務員而言，在飛機上最怕就是遇到「西客」。不少人為了又更好的飛行體驗，會選擇支付額外費用升艙。最近有空姐公開業界秘聞，原來飛機上其中一個機艙最多麻煩客！

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旅遊貼士｜飛機1個位置最多「西客」

近日有空姐在英國《太陽報》撰文，飛機的「豪華經濟艙」（Premium Economy，又稱特選經濟艙）是最常遇到「西客」的地方。空姐解釋，豪華經濟艙的乘客經常對服務抱有過度的期待，但這些期待往往超出了空姐所能提供的範圍，他們會因為多付了一點金錢，便以為能夠得到雞尾酒和豐富的食物菜單，「但其實他們得到的只是快速登機及更多的腿部空間」。

空姐表示，經濟艙和商務艙的乘客通常都清楚自己能享有的服務和限制，而豪華經濟艙的乘客過度著眼於「豪華」兩字，但即使再豪華，其實仍是經濟艙。

旅遊貼士｜乘客2大常見無理要求

空姐又列出乘客提出的常見無理要求，點擊下圖查看詳情：

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旅遊貼士｜空姐：乘客忌期望太多

空姐指出，「從技術上講，豪華經濟艙仍然是經濟艙，而不是私人飛機，有時飛機上甚至有兩個更高等級的機艙」。她建議，豪華經濟艙乘客可充分利用寬敞的座位空間，但不要期望太多，她亦不想和乘客爭論，只希望大家都有一個愉快的旅程。

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根據英國傳媒《太陽報》報道，多名空中服務員及專家分享了乘搭飛機時不應穿著的衣服，並拆解箇中原因：

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