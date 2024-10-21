寫滿愛愛滿瀉︱抑鬱青年險自殺青春音樂劇救一命 導演：成長從來荊棘滿途

▲ 陳恩碩指每一段崎嶇的路途，都是讓我們走得更遠的一點養分。

音樂劇《我們的青春日誌》中有一首講述父母心聲的歌曲……

這個家哪有隔夜仇

能令你開心已經足夠

你要記住你是我們的所有

我要珍惜與你相處的時候

今天不知道明天還有多久

與你一起坐着傾訴的時候

一轉眼便要走

我只想你到頭來

在每刻都是歡喜滿載

要承諾你會活得精彩

歌詞中的「你」，就是正經歷青少年時期的子女。有些青少年的家庭少不免會經歷因大小事而引發的爭執，甚至陷入冷戰。然而，不瞅不睬的背後，無論大家鬧得多僵，只要父母毋忘當天孩子呱呱墜地時對他們最純真簡單的期望：「只希望你健康快樂成長！」而子女亦了解父母嘮叨背後的苦心，一個家哪會有隔夜仇？

由聽教聽話、任憑處置的孩子，過渡至成為有自主思維的成年人，年青人所經歷的蛻變，亦等於建基整個人生的里程碑，而父母要學懂相信及尊重他們的意願，也是門艱難的學問。眼見不少家庭因為過分地着緊對方，用錯了方法去愛，而鬧得充滿火藥味；有時大家用不同角度去思考同一件事所產生的矛盾，真替他們不值！畢竟，愛而不懂表達，愛而不獲接納，是一件非常可惜的事。在我的青少年期，因為看見身邊不少朋輩都經歷着各式各樣成長的煩惱——學業、家庭、愛情、前程、夢想……一下子蜂擁而至，卻沒有一樣是盡在掌握，故此寫了音樂劇《我們的青春日誌》，希望撫慰年青人的心，為成年人打氣，為所有家庭送上祝福。

《我們的青春日誌》至今已上演超過500場，除了創下全港最長壽音樂劇的佳績之外，更重要的是能夠把劇中「生命影響生命」的訊息廣傳。那天在位於葵興的爆炸戲棚劇場門外，一位剛看《我們的青春日誌》的觀眾把我拉到一旁，細細聲跟我說：「導演，我一直都有抑鬱症，前晚一時想自殺，突然諗起劇中一句對白『每個人都有遺憾，問題係點樣將遺憾變得有價值』。今日即刻買飛去睇一次《我們的青春日誌》，呢一刻我暫時打消咗呢個念頭！」聽完這番話，我一邊有點心驚肉跳，一邊又深感安慰。希望藉着音樂劇帶給大家的，除了視聽之娛，更包括一點點的共鳴、一點點的感動、一點點的安慰、一點點的鼓勵，就像一個善解人意的朋友，輕輕地拍着你的膊頭，或是緊緊地擁抱你，對你說聲：「我明白的。」

成長從來都是荊棘滿途，但要記住，每一段崎嶇的路途，都是讓我們走得更遠的一點養分。



欄名:寫滿愛愛滿瀉