子宮肌瘤｜女士常食4類食物恐刺激子宮肌瘤增生　醫生：出現3種症狀留神

【子宮肌瘤／飲食習慣/白麵包/咖啡/經痛】女士們有小肚腩別以為長胖！台灣有醫生指出，如伴隨月經異常或嚴重經痛，可能是患子宮肌瘤的前兆，切勿忽視並立刻求醫檢查清楚。雖然子宮肌瘤是良性，但平日飲食不當容易導致增生，常喝咖啡、或吃白麵包都是高危因素。

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子宮肌瘤｜現３大症狀 恐子宮肌瘤前兆

台灣婦產科醫生張瑜芹在網站撰文，指子宮肌瘤在女性生殖系統常見，一般來說是生長在肌肉層的良性腫瘤。張瑜芹指出，雖然大多數子宮肌瘤對身體無害，但會引發一些症狀如下：

月經異常： 月經量變多、經期變長，甚至出現不正常出血。有些女士會因為失血過多而感到疲勞、頭暈，嚴重會造成貧血。

月經量變多、經期變長，甚至出現不正常出血。有些女士會因為失血過多而感到疲勞、頭暈，嚴重會造成貧血。 下腹部悶痛或脹痛感： 若肌瘤長得比較大，可能會摸到腹部有硬塊，甚至會有腰酸背痛的情況出現。

若肌瘤長得比較大，可能會摸到腹部有硬塊，甚至會有腰酸背痛的情況出現。 尿頻、便秘或排尿困難：當肌瘤壓到膀胱或腸道

子宮肌瘤｜３大因素刺激肌瘤增生

張瑜芹指，子宮肌瘤成因與荷爾蒙、遺傳和生活方式有關，以下３大因素容易導致子宮肌瘤增生：

荷爾蒙影響： 雌激素和黃體素這２種女性荷爾蒙可能促進肌瘤生長，故此肌瘤容易在３０歲以上女士或正值生育年齡時出現，而踏入更年期後可能會自然縮小。

雌激素和黃體素這２種女性荷爾蒙可能促進肌瘤生長，故此肌瘤容易在３０歲以上女士或正值生育年齡時出現，而踏入更年期後可能會自然縮小。 遺傳因素： 若家族有女性有子宮肌瘤病史，會增加罹患肌瘤的風險

若家族有女性有子宮肌瘤病史，會增加罹患肌瘤的風險 生活習慣：不健康的飲食、缺乏運動、過重或肥胖

子宮肌瘤｜２大飲食原則 抑制肌瘤增生

雖說子宮肌瘤是良性居多，但不理會肌瘤有可能造成其他生理影響。張瑜芹建議，保持健康生活方式有助降低風險，飲食上要避免攝取過多雌激素或刺激雌激素分泌的食物：

高脂肪食物： 紅肉、奶油、全脂乳製品；建議減少攝取，並選擇低脂或植物性蛋白質來源

紅肉、奶油、全脂乳製品；建議減少攝取，並選擇低脂或植物性蛋白質來源 精製糖和澱粉： 糖果、蛋糕、白麵包等精製食品可能會刺激胰島素分泌，間接影響荷爾蒙平衡；建議選擇全穀類食品代替

糖果、蛋糕、白麵包等精製食品可能會刺激胰島素分泌，間接影響荷爾蒙平衡；建議選擇全穀類食品代替 含咖啡因飲料： 咖啡、茶和含咖啡因的飲料可能會影響荷爾蒙；建議適量飲用，或選擇無咖啡因的替代品

咖啡、茶和含咖啡因的飲料可能會影響荷爾蒙；建議適量飲用，或選擇無咖啡因的替代品 酒精：過量飲酒可能會影響肝臟代謝雌激素的能力；建議限制酒精攝取，或完全戒酒

張瑜芹亦呼籲女士們要均衡飲食，保持健康體重。平日飲食可多攝取蔬果或全穀類，或植物性蛋白質，減少紅肉的攝取：

增加蔬果攝取： 多吃深綠色蔬菜和各種顏色的水果，富含纖維和抗氧化物，能夠平衡體內荷爾蒙，減少身體發發炎的反應

多吃深綠色蔬菜和各種顏色的水果，富含纖維和抗氧化物，能夠平衡體內荷爾蒙，減少身體發發炎的反應 選擇優質蛋白質： 多吃魚、豆類和堅果等植物性蛋白，這些食物含有豐富的營養素，幫助身體細胞修復

多吃魚、豆類和堅果等植物性蛋白，這些食物含有豐富的營養素，幫助身體細胞修復 留意大豆製品：豆漿、豆腐等大豆製品含有植物雌激素，未必人人適用，建議適量食用，並諮詢醫生的意見

子宮肌瘤｜子宮肌瘤8大徵狀

本港註冊中醫師蘇安莎曾接受訪問指出，子宮肌瘤屬於常見婦科病，較常在中年婦女身上發生。在35歲女士中，就有一成女士患有子宮肌瘤；子宮肌瘤的成因不明，但有研究顯示與女性荷爾蒙雌激素分泌有關，例如服用含有雌激素的藥物如避孕丸，肥胖、壓力等均有可能影響雌激素分泌，增加患上子宮肌瘤的機會。

當中，約有一半的子宮肌瘤患者沒有明顯病徵，而部分患者亦會出現以下徵狀，如出現以下徵狀的女士，應盡快進行婦科檢查：

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子宮肌瘤｜成因及高危人士

婦產科專科醫生方秀儀曾接受記者訪問時，指出以下女性患子宮肌瘤風險較高：

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子宮肌瘤｜7種食物慎吃

本港註冊中醫師何慧欣曾在facebook上分享7種含雌激素食物：

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