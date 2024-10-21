黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」　黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄

▲ 「子華神」黃子華接受鄭裕玲節目訪問，更罕有談及自己的母校。

【黃子華學歷/母校/破地獄】才華洋溢的「子華神」黃子華擁有高學歷，他畢業於加拿大著名大學哲學系，近日新戲《破地獄》上映的黃子華接受鄭裕玲節目《The Do Show》訪問，除罕談其童年生活，更自揭曾就讀名校聖士提反書院。

黃子華童年｜神坎坷童年變「人球」

黃子華雙親於其小時候離異，故不停轉換居所，Do姐問到有指子華童年過得坎坷，子華即說：「又唔可以咁講，童年有一樣嘢好著數，你身處坎坷環境都唔覺，嗰陣戇居居咁。」

子華神童年先後跟嫲嫲、外婆及媽咪同住，有幾年過著如人球般的生活：「可能憑住我副尊容或態度，去到外婆或阿嫲屋企，第一我係最細那個，第二亦是最不受歡迎那個，（點解？）外婆那邊易一點解釋，有一個舅父只係大我一年，佢自己都要照顧仔女，你咩孫啫？只係多一條𡃁仔，那時候環境好艱難，又要搵食，成十個仔女，多我一個其實不太受歡迎。」

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黃子華母校｜讀聖士提反一年轉校

另外，每次問嫲嫲拿錢交學費，總會有少許微言，子華說：「佢會話：『又交學費？』，作為一個𡃁仔真係唔肯開口。」

子華直言年童年時很怕外婆，他說：「嫲嫲還好，只是交學費時會鬧，因為佢有十幾廿人要養，外婆擺到明唔鍾意我，所以更加恐佈，當佢一望我時就會心想『大穫啦』。」說到之後跟媽媽同住，由於媽媽忙於工作，子華笑言是「無王管」，十分自由。

由於家境原因，小時候的子華不停轉校，小學就讀福榮街官立小學的他，小六時又轉到聖若瑟英文小學讀書。

子華大爆曾就讀聖士提反書院並寄宿，回想當年做宿生的日子，子華直言幾開心：「記得佢哋取錄我係因為態度好，當年冬天去面試，要見名校校長，我隱約記得媽咪說：『因為你見校長嘅時候，你無將手插入褲袋』，冬天呀嘛，人人都插入褲袋，但我無。」

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▲ 黃子華自揭曾就讀聖士提反書院並寄宿一年。（香港經濟日報資料圖片）

Do姐問到子華當年是否恨入此名校，子華即笑說：「𡃁仔得個一年級，你放我響和合石或者赤柱都沒分別。」惟因學費太昂貴，子華只讀了一年，他說：「那時候宿舍費要幾百蚊，幾百蚊對嗰時候來說係好多錢，後來讀那些學校只係幾十蚊。」

其後子華轉校至聖若瑟英文中學，他說：「St. Joseph's也是半資助性質，（名校來的？）名校是港島區那間，我讀那間是牛池灣區名校，不過都有一些名人，林嘉華、石修都讀過。」

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黃子華童年｜因偷船監守行為兩年

當年中學時代，子華跟同學到相思灣偷快艇，最終要監守行為兩年，他憶說：「我哋讀天主教學校會有些額外假期，幾個𡃁仔就去相思灣游水，見到隻艇響度，我有個朋友帶咗隻橡皮艇來，但得一支漿，划下划下，響水平線位見到隻船向我哋個邊駛過來。」

最終水警將他們連人帶艇返西貢警署，他憶述：「好陰公呀，幾個𡃁仔著住條泳褲，就咁企響西貢警署震晒咁樣，成身濕晒凍住等屋企人來。」雖然船主不追究，惟警方由於已落案，因而要被檢控，子華續說：「當時我唔知死，跟另一同學取笑兩個喊緊嘅同學，仲未知道幾大穫。」

位於赤柱的直資名校聖士提反書院於1903年創校，屹今逾120年歷史，而其直屬小學、屬私立的聖士提反書院附屬小學亦有80多年歷史，更是全港唯一寄宿小學，小六學生需在校寄宿一年，這是該校的特色之一，寄宿課程培養學生獨立自理能力，為他們升中或海外留學前作準備。

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