食不安心｜雲南學生集體嘔吐腹瀉家長闖廚房　驚見大量臭肉疑用冷凍9年「殭屍肉」入菜

【食物中毒／嘔吐／腹瀉／豬肉】雲南知名中學爆食安問題，多名學生出現嘔吐腹瀉，惟校方處現態度消極，多名家長闖入食堂調查，驚揭廚房內多盆豬肉發出惡臭，部分肉疑是已存放9年「殭屍肉」，場內四處飄出臭味，令家長大為震怒，怒斥校方喪失良心，後續曝光。

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食安問題｜學生集體嘔吐腹瀉 家長闖食堂揭生肉飄惡臭

綜合內媒及《上游新聞》報道，雲南省昆明市知名中學「長豐學校」，日前傳出多名學生集體嘔吐及腹瀉事件，有家長表示，自己女兒之前在校內吃飯後便一直出現腹瀉，放假回家用餐時又會恢復，直到回校後又會開始腹瀉，惟向校方反映後一直未獲重視。

上周三（16日）多名家長闖入食堂拍片，怒斥校內食堂四處飄出臭味，廚房內擺幾個不銹鋼大盆裝滿的生肉全部發出惡臭，有家長激動斥責工作人員：「你們有良心嗎？自己來聞（肉臭不臭）！」更有人於廚房發現一包未撕開的冷凍豬肉，包裝上標籤疑顯示出廠日期為「2015年」。

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食安問題｜校方處理惹眾怒 當局出手處理後續曝光

多名家長隨即報警處理，警方到場後聞過多盆生肉，證實多盆生肉已全部發臭。校方最初對家長「公開採購管道」、「追究責任」等要求全部不予理不睬，直到家長將相關影片上傳到社群平台後，引發網民熱議後，才展開座談會，惟當時仍絕閉口不提如便解決臭肉問題，學校董事長更無視提問，手插口袋囂張離開，只派出廚師及校長出面道歉認錯。

事件之後於當地持續發酵，當局之後展開組織聯合調查小組調查事件，確認豬肉驗出的揮發性鹽基態氮（肉類腐敗的產物總稱）達到23.8mg／100g，遠超國家規定必須小於等於15mg的數值，惟豬肉確認為當天宰殺、產地檢疫檢驗證明齊全，疑因為經機器切片加工後，未有散熱便以膠袋分裝處理，密封近4個小時後再於食堂室溫下擺放5.5個小時才導致變質發臭。

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食安問題｜調查小組澄清「殭屍肉」輿論 網民質疑：粉飾太平

有關大眾質疑的「殭屍肉」問題，調查小組澄清指，冷凍肉類包裝上的「2015 SIF」字樣屬進口食品境外生產商註冊編號，而這批進口肉類實驗於2024年5月生產、保存期限有2年，並非存放10年的「殭屍肉」。

據了解，調查小組目前已對學校、涉事企業、相關單位和幹部依法依規進行處置，校長及學校法定代表人作出免職處理，食堂亦已停止經營並作出賠償，當地教育體育局局長、區教育體育局分管副局長、區市場監督管理局分管副局長亦已停職檢查處理。

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食安問題｜了解李斯特菌 衞生署拆解食安貼士

據衞生防護中心及食物安全中心資料顯示，李斯特菌在環境中無處不在，食物亦有可能含少量李斯特菌。一般而言，進食含有少量李斯特菌的食物（例如每克食物少於100個菌落形成單位）對健康影響極微，但萬一細菌數目增加，便有染上李斯特菌病的風險。

李斯特菌在低至零度仍可緩慢地生長，當食物長期存放在雪櫃，有機會令李期特菌慢慢繁殖。若果這些食物未有烹調並徹底煮熟，進食後可能會受感染。患者通常會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如噁心、嘔吐及腹瀉等，部分患者或會出現嚴重併發症如腦膜腦炎或敗血症。

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食安問題｜衛生署拆解4大食安貼士

容易變壞的食物應存放在攝氏4度或以下的雪櫃內，並避免交叉污染；

盡快食用雪櫃內的容易腐壞食物包括剩菜，並在食用前徹底翻熱；

避免進食高風險食物（如保質期超過五天的冷藏即食食物）；

一般煮食溫度可殺死李斯特菌，所以只進食徹底加熱烹煮的食物。

資料來源：上游新聞、衛生署

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