馬國明收拾雜物暗示湯洛雯有喜？　突然發文：為新身份騰出更多空間

▲ 馬國明發文似暗示將做爸爸？

馬國明與湯洛雯在去年結婚，二人婚後十分恩愛，不時放閃，而外間亦一直十分關注馬國明與湯洛雯何時「升呢」做爸媽。

在今日（10月21日）中午，馬國明於個人社交平台上載收拾一批玩具、寫真集等物品到迷你倉，馬國明寫道：

正所謂：「Happy wife! Happy life!」做咗差不多一年人夫，最緊要學識「斷捨離」！早排搬屋好鬼忙，趁住「馬國明天放假」，等我Pack好晒啲珍藏同雜物放入迷你倉，為咗迎接人生嘅新一頁、新身份而騰出更多空間！千祈唔好俾空間限制你嘅想像！

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馬國明：人生新一頁

發文也有標示迷你倉公司，似馬國明為該迷你倉發文廣告。當中最令網民留意馬國明收藏有松隆子、酒井法子、廣末涼子寫真集。

不過最為人談論，是他在當中卻提到「為咗迎接人生嘅新一頁、新身份而騰出更多空間」不免令人聯想到，他收拾雜物是否迎接家庭新成員，不少人留言：「新身份？榮升爸爸」、「準備做爸爸？」等，但他沒有回覆。

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