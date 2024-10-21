減鹽豉油︱攝取過多鹽分可致水腫高血壓　《LDK》推薦8款減鹽醬油 鮮味濃郁防霉變

▲ 攝取過多鹽分可致水腫高血壓 《LDK》推薦8款減鹽醬油 鮮味濃郁防霉變

【醬油／減鹽醬油／醬油推薦／豉油生抽／減鹽豉油】健康煮食是維持身體健康的重要一環，當中調味料的選擇必須謹慎。日本家品雜誌《LDK》評選32款醬油，其中推薦8款減鹽醬油，鮮味濃郁不減，還能防止變質發霉，食得安心！

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減鹽豉油︱醬油鹽分過高或致水腫高血壓

醬油在製作過程中會加入鹽分和添加劑，鈉含量相對高。澳洲註冊營養師何梓姍（Rosanna）曾表示，市民在揀選醬油時，要留意當中鈉含量：

攝取過多鹽分、鈉質會令身體積聚多餘水份，亦會令血壓升高。成年人每日建議攝取1500毫克，患高血壓、腎病、心臟衰竭人士尤其要小心控制每日鈉質攝取量。

減鹽豉油︱《LDK》8款減鹽醬油

《LDK》建議，想要限制鹽攝取、或關心健康的人士，「低鹽」類型醬油非常適合；低鹽醬油的含鹽量低於9%，比一般醬油低20%以上。

而《LDK》另根據5項評分準則，按照味道、香氣、整體平衡、功能性及性價比，選出高分醬油。

8款減鹽醬油推薦名單如下（排名由低至高）：

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減鹽豉油︱同場加映：13款不含色素0添加豉油

消委會曾指出，部分醬油所用的醬色III（E150c）、醬色IV（E150d），在製造過程中，因銨類化合物與碳水化合物在高溫高壓下反應，可能產生污染物4-甲基咪唑，而這污染物被世衛列為2B級致癌物。經老鼠實驗，長期進食過量的4-甲基咪唑會致癌，但世衛聯合食物添加劑專家委員會指一般食用份量不會對人類造成健康問題。

除了色素外，其實不少豉油都添加了增味劑、防腐劑等，讓原本可以純天然製造的豉油，添加了其他成份。TOPick檢視市面常見豉油，整合出13款不含色素、0添加的豉油名單：

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減鹽豉油︱同場加映：19款不含黄曲霉毒素醬油

生物科技檢測公司水中銀曾檢測市面上47款常見醬油，結果有6成醬油都未達「品質卓越」的標準，約1成樣本發現超標急性毒，長期食用恐引致心血管疾病、骨骼異常發育等問題。

水中銀指出，生產醬油用的大豆常受曲霉菌影響，若經常攝入大量黄曲霉毒素，可傷肝並導致急性中毒。

不過，水中銀亦為大家選出19款豉油不含黄曲霉毒素，可以安心食用。安全名單如下：

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