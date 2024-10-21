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萬聖節｜愉景灣連串活動感受「盞鬼」氣氛 市集打卡位服裝比賽歡渡Helloween

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「盞鬼」南瓜森林再次回歸，加上愉景北商場特設的南瓜打卡位，搭配多款燈飾，打造多個詭秘打卡熱點。

一年一度的萬聖節快將來臨，大家準備好狂歡玩樂的好去處未呢？如你對以往主題樂園的鬼屋主題已感厭倦，不妨考慮到愉景灣感受另類萬聖節氣氛，「盞鬼」愉景灣為大家帶來連串驚喜好玩活動迎接今年萬聖節！

愉景灣準備的「盞鬼」南瓜森林再次回歸，加上愉景北商場特設的南瓜打卡位，搭配多款燈飾，打造多個詭秘打卡熱點。而想趁熱鬧的大小嘩鬼就不能錯過「愉景灣萬聖夜市集」，市集有約60個特色攤位，由各式手作到萬聖夜特色小品都任君選擇。

萬聖節當然要準備好最搞鬼服飾，今年愉景灣萬聖節市集舉辦「小小嘩鬼服裝比賽」，除了小朋友可以自己一展台風之外，另設家庭組別，最具創意的三組可獲豐富奬品。奬品總值高達三萬港元，而「最『盞鬼』造型網上攝影比賽」則由10月26日開始，萬勿錯過另一個贏取奬品的機會！萬聖節當然少不了「嘩鬼大派禮物」，今年亦設有「盞鬼變身彩繪」及「糖果袋工作坊」，無論是一家大細或一大班朋友，都能夠在「盞鬼」愉景灣齊齊盡興而歸，瘋狂玩樂！

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今年萬聖節，愉景灣不同地方都有新搞作，首先有愉景灣溜冰場的「冰天雪地極樂園」，將墨西哥亡靈節的色彩帶到冰上，當日更有手工帽子工作坊以及各式打卡位。另外，歷奇王國Epicland十月將變成詭異驚嚇的鬼屋，帶你一探黑暗迷宮世界。歷奇王國於活動期間亦設有臉部彩繪及主題甜品，令你的萬聖節充滿驚喜！

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