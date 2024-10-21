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美食情報｜米芝蓮品牌Amelia任食菜單加推3大海鮮　Jumbo阿拉斯加皇帝蟹腳＋北海道仙鳳趾生蠔＋美國緬因州龍蝦尾

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 28 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

今個秋冬季，Chef Paulo Airaudo 再下一城，為 Amelia Hong Kong 的無限追加菜單注入全新矜罕的海鮮元素，搜羅最優質的海洋食材。

自從 Amelia Hong Kong 推出結合米芝蓮級滋味與無限追加元素的「無限豪華盛宴菜單」以來，隨即在市面上掀起了一股追捧熱潮，一位難求。今個秋冬季，Chef Paulo Airaudo 再下一城，為 Amelia Hong Kong 的無限追加菜單注入全新矜罕的海鮮元素，搜羅最優質的海洋食材，分別有炭烤 Jumbo 阿拉斯加皇帝蟹腳、炭烤美國緬因州龍蝦尾及北海道仙鳳趾生蠔，打造出米芝蓮級秋冬季無限追加盛宴菜單！

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此外，Amelia 西班牙總店就正正位於近年大熱的巴斯克芝士蛋糕的發源地聖塞巴司提安（San Sebastian)，Chef Paolo 為此秘製招牌巴斯克焦香芝士蛋糕，將最正宗的聖塞巴司提安味道帶給 Amelia 食客，而且更可供無限追加，絕對不容錯過。

120 分鐘品嚐任食米芝蓮級盛宴

秋冬季升級版的「Deluxe Unlimited Feast 無限豪華盛宴菜單」中，顧客可以最優惠價格每位$498，就可以在兩小時內無限追加享用一系列由米芝蓮名廚 ChefPaulo 設計的 14 款高質前菜、5 款主菜及 2 款甜品，包括：大廚招牌手打 A4 和牛漢堡扒、美國安格斯牛扒、伊比利橡果黑毛豬、白酒煮蜆、烤時令魚及意大利雪糕等。

此外，客人更可選擇更高級別的餐目（每位$598/每位$698），盡情無限追加更多優質食材，包括:香煎鵝肝、炭烤珍寶虎蝦、西班牙烤乳豬、A4 宮崎和牛小排、A5鹿兒島/仙台和牛西冷、炭烤四頭野生鮑魚、全新登場的招牌巴斯克焦香芝士蛋糕等多道佳餚。在壯麗的維多利亞港景色下，盡情飽嚐米芝蓮級的美味佳餚，性價比之高實屬難得！

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