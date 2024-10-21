油麻地碰瓷黨｜慢慢爬出馬路扮被的士撞　油麻地碰瓷男被批演技太差

▲ 慢慢爬出馬路扮被撞，油麻地碰瓷男被批演技太差。

鬧市區也敢碰瓷？近日，有網民在Fackbook「車cam L」群組上傳影片，顯示2名男子於油麻地窩打老道馬路中間倒地碰瓷的士，隨後消防車途經，停泊至一邊打算介入處理，不過網民嘲諷二人演技拙劣。

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油麻碰瓷黨｜黑衣男碰瓷致交通受阻

近日，網民上傳一段碰瓷影片，附文笑稱「精神啲，臨時演員都係演員」。

從影片可見，一輛的士行至油麻窩打老道時，一名黑衣男子手持拐杖坐在馬路上，另一名白衣男子在背後協助其挪動至路中心，阻攔的士前行。的士見狀隨即停車，並與碰瓷者保持一定距離。

油麻碰瓷黨｜無視消防堅持碰瓷

黑衣男移至的士前直接躺下，拐杖放在手邊，作出被撞姿勢，同行白衣男子站在一旁，手中還拿著黑衣男子的一隻鞋；交通一度受阻，途經車輛只可從旁邊車道緩慢駛過。

隨後，一輛消防車恰好經過，隨即將車停泊至二人前方，打算介入處理。白衣男子見狀慾扶起黑衣男，遭其擺手拒絕，並繼續躺倒在地，影片至此結束。

油麻碰瓷黨｜網民笑稱：演藝人才

影片發布後，引發網民熱議，質問二人「佢啲唔知有一種產品叫車cam？」、「依家的士超過9成都有車cam」，「佢哋嘅智商真係好有問題，唔知道而家所有車大部份都有車cam嘅咩」。

不少人笑稱二人似拍戲，不過演技太差「Action前好明顯冇試位啦！」、「越來越多演藝人才」「佢慢慢出來果下先攪笑，似拍戲多啲」、「今次仲請埋個助理演員 扶到正一正」，有人打趣黑衣男無視消防車繼續倒地「一日未嗌cut都仍然需要繼續，呢啲就係演員」。

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