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親子遊貼士｜空姐傳授3大旅遊秘技　呢2個月買機票最平+點解最好訂第一班航班？

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撰文： 王明芳

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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空姐分享3大旅行心得，想買平機票要留意呢2個月！

【旅遊貼士/旅行/機票/酒店住宿/飛機/自由行/親子旅遊】一家大細出遊都會想在機票住宿上省錢，近日有空姐便分享了訂機票、酒店的最平月份，以及鮮為人知的旅遊秘笈，讓大家可以慳住去旅行！

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旅行貼士｜2個最佳旅行月份 預訂最平機票酒店

根據外媒報道，擁有6年飛行經驗的29歲空姐Bernice Padila，早前接受SWNS訪問時分享最佳的旅行月份是5月和9月，因為避開了暑假的熱門旅遊季，較少人遊客，而且可以用更優惠的價錢買到等值的機票。

即睇空姐傳授3大旅遊秘技：

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Bernice也建議，在計劃任何行程前先查看當地的淡旺季，因為每個地方的放假時間不同，避開當地假期，可以讓旅程更加順暢之餘，也可以最優惠的價格預訂酒店和機票。

另外Bernice亦指，歐洲的大城市，如倫敦、巴黎、羅馬等地會有許多旅客，所以她推薦可以去較少觀光客的地方，如阿爾巴尼亞等沿海城市，或南美洲的阿根廷，這些地方也洋溢異國風情。

旅行貼士｜預訂第一班航班 降低延誤較長時間可能性

除此之外，Bernice指她最喜歡訂第一班航班，這樣可以降低班機被延誤很久的可能性，因為如果航程上有任何一班飛機延誤，就會導致後面的班機也會延遅，「前一班飛機還沒起飛，後一班也不可能先飛。」

同場加映：前空姐爆7大航空秘聞

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旅行貼士｜善用壓縮袋騰出行李空間

收拾行李方面，Bernice建議使用壓縮袋，只要將衣服放進袋中擠出空氣，行李箱便可以多出許多空間放置其他物品。她又分享旅行必帶用品，那便是水壺、一件薄毯或長袖、一枝筆以便填寫出入境表格、抗噪耳機及行動電源。

同場加映：親子旅遊收納小法寶

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