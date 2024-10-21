腸胃炎︱北上注意！諾如病毒大爆發深圳學童上吐下瀉  5招預防病毒+病徵

▲ 深圳諾如病毒大爆發，北上要注意!

【諾如病毒/腸胃炎/傳染病】北上注意!鄰近香港的深圳諾如病毒大爆發，深圳市疾控中心指出，該市自10月以來，報告的諾如病毒等其他感染性腹瀉聚集性疫情較2023年同期有顯著升高。中心呼籲托幼機構和中小學校要做好預防措施，防止其發生和傳播。

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據《深圳特區報》報道指，諾如病毒感染性腹瀉俗稱「冬季嘔吐病」，諾如病毒的傳染性強、感染劑量低，傳播途徑多樣，包括吸入患者嘔吐物或糞便中釋出的氣溶膠；間接接觸被排泄物污染的環境；吃了或喝了被諾如病毒污染的食物或水，生食被諾如病毒污染的牡蠣等貝類海產品和蔬果類。在幼兒園、學校、醫院、養老院等集體場所，容易引起暴發。

諾如病毒︱如有人嘔吐不要靠近

諾如病毒（又稱諾羅病毒、諾沃克類病毒），常引致急性腸胃炎，一旦感染兒童以嘔吐為主，成人則腹瀉居多。深圳疾控表示，最有效的預防感染辦法是用流動的水和洗手液來洗手。另外還需注意飲食飲水衛生，食物都要煮熟、煮透後再吃，身邊如有人嘔吐，不要靠近。

該中心提醒托幼機構和中小學校等做好學生個人健康管理、嚴格落實晨（午）檢、因病缺勤查因等工作。一旦出現嘔吐、腹瀉症狀的病人，要立即就醫並居家休息。在處理嘔吐物以及地面消毒時可以使用含氯消毒劑。病例持續增多（3天超過5例）應立即報告主管部門和屬地疾控機構。

據本地衛生防護中心，諾如病毒病徵包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。台灣柯仁弘醫生指出諾如病毒沒有藥物，就醫後採取症狀治療，大方向就是吃清淡、多休息、補充水分與保持電解質平衡。他提醒各位爸媽要提高警覺，特別是諾如病毒傳染力很強，就連嘔吐物都具有傳染性，如果小孩子出現上吐下瀉，大人也要小心處裡嘔吐物，盡快就醫比較安心。

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諾如病毒︱病徵

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1-3天內有所改善。

諾如病毒︱傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

食用或飲用受病毒污染的食物或水；

接觸患者的嘔吐物或糞便；

接觸受污染的物品；或

經嘔吐時產生的帶病毒噴沫傳播。

諾如病毒︱5招預防諾如病毒

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資料來源:衛生防護中心

