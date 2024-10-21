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Liam Paynes逝世丨Liam Payne身邊人稱絕無自殺可能　斥酒店1嚴重過失致慘劇發生

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【LiamPayne/OneDirection/酒店墮樓/身亡】31歲Liam Payne日前於阿根廷的酒店墮樓亡，其死因仍然眾說紛紜，不過，有消息指事件疑與酒店處理失當有關，有員工更疑涉運毒遭解僱。

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綜合外媒報導，英國天團One Direction前成員Liam Payne於10月16日在阿根廷一間酒店 (CasaSur Palermo Hotel )3樓陽台墮樓身亡。由於Liam Payne於出事前，曾於酒店大堂大鬧，令酒店經理曾先後2次報警求助。不過據了解，Liam Payne 親友事後則質疑酒店的處理方法，認為如果酒店一開始沒有讓Liam Payne回到房間，這場悲劇本來可以避免。

Liam本來不必死的，他也不想死。他曾向我們保證過絕不會輕生，他一直很期待未來。如果他倒在大堂時，有人將他送上救護車，而不是房間，讓他自己一個於房間精神錯亂，他仍然會和我們在一起。

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除此之外，警方事發後，於Liam所住的房間進行調查，發現了有可以導致失去意識和精神錯亂的強力迷幻藥「水晶」，屬於毒品的一種。消息指，懷疑酒店內部有員工擅自將毒品用肥皂盒作掩飾送去給Liam，酒店其後進行了內部調查，並解僱了至少1名員工。

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同場加映: 更多房間內部照及生前照

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資料來源: 每日郵報鏡報
 

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