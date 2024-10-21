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糖尿病｜患糖尿病40年無併發症　毒物專家公開父親1習慣穩控血糖

都市病

發布時間： 1 小時前

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【糖尿病／血糖／糖尿病飲食／血糖指數】三高當中最難控制的是血糖。台灣有毒物專家分享先父管控血糖的心得，與糖尿病共存４０多年亦從沒有過併發症，這全歸功於一個好習慣。她亦親身實測如何可以有效控制飯後血糖值，並分享控制血糖４大妙招。

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糖尿病｜患糖尿40年 飯後1習慣穩控血糖

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《小宇宙大爆發》分享控制血糖飲食心得，譚敦慈父親享年80多歲，與糖尿病共存40多年，臨終時眼睛和腎臟竟沒有出現任何糖尿病併發症。譚敦慈指出，不少糖尿病患者若血糖控制不好，容易出現糖尿上眼或腎衰竭等併發症，但譚敦慈先父平日習慣飯後散步至少半小時，40多年來將糖尿病控制得很好。

譚敦慈指，先父非常自律和節制，雖然喜歡吃雪糕，但他會將一小盒雪糕分開3日吃，好讓血糖不會突然飆升。而且，如果當天嘴饞吃了雪糕後，先父一定會減少正餐裡攝取的油和糖的份量，並且吃完雪糕後會延長走路時間至1小時。

糖尿病｜真人實測飯後血糖

飯氣攻心會讓人躺坐休息。譚敦慈分享自我監測血糖的「真人實測」，她沒有患糖尿病，但曾經裝過連續血糖偵測儀觀察自己的血糖變化。她表示自己一般飯前血糖大概是80mg/dl；而飯後的血糖變化會隨著她的活動程度而有明顯變化。如果飯後立刻躺著休息，血糖會慢慢升至100mg/dl。但如果她飯後立刻站起來活動一下，如做家務或是在家裡走動一下，血糖就可以維持在100mg/dl以下。故此，她建議飯後站起來活動一下，不要立刻坐下，這樣能夠避免血糖快速飆升。

以下是飯前飯後血糖值供參考：

血糖值對照表（影片截圖）

糖尿病｜分享4大穩控血糖心得

譚敦慈亦分享自己的飲食原則和順序，控制飯前飯後的血糖差距在10至20mg/dl之間，甚至連30mg/dl都達不到，亦可以減少患脂肪肝風險：

  • 1. 水果放在早餐吃，每天吃的份量不超過兩個拳頭；早餐後去行山
  • 2. 平日吃飯順序：先喝一杯水、再吃一碗青菜和各色蔬菜、再吃蛋白質、最後吃飯
  • 3. 飯摻入蕎麥或原粒燕麥，白飯自帶天然甜味
  • 4. 只吃原型食物

4大不良習慣恐誘糖尿病

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