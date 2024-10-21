膽囊癌｜4歲兒子呼喚末期癌母引人熱淚　少婦患膽囊癌1個月變皮包骨終不治　

▲ 近日一段「4歲兒子呼喚癌症末期母親」的影片引發關注，男孩的母親癌症擴散後最終不治。

【膽囊癌／末期癌症】內地一名年輕婦人在去年8月確診膽囊癌，其稚子在母親病重時不斷呼喚媽媽，過程被拍下並在網上流傳。婦人的丈夫楊先生隨後宣告，妻子已離世，年僅30歲。

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從影片可見，男孩躺在瘦骨嶙峋的母親旁邊說「我媽不理人」，父親回應「理的呀，你喊她嘛」，於是男孩一遍遍喊著「媽媽」，終於母親回應「睡覺睡覺」，隨後男孩便輕輕拍打母親哄對方入睡，母子間的互動令人感到心痛。

影片發布後引起網民關注，不少人留言表示同情及心痛：「應該是她知道自己的生命不多了，她不想閉上眼睛才一直睜著」、「這個狀態，好好陪陪，不能離人了，她的發呆，是她自己不能控制的」、「看著這畫面不由得哭了」、「她真的好想抱你啊，可是她真的沒有力氣了」。

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根據報道及男孩父親楊先生在社交平台抖音上載的影片，其妻子於2023年7月26日感到胃痛，當時到醫院檢查後診斷為胃炎，院方開了胃炎的藥物。至8月1日，妻子突然暈厥，緊急送往雲南德宏芒市人民醫院急診，開始止痛及輸液，但都沒有效果；醫院為她進行電腦斷層掃描（CT Scan）後發現有膽結石，之後進一步進行磁力共振檢查，發現膽囊有囊腫，進行了膽囊切除手術並將出現病變的部分送往活體檢查，結果診斷為膽囊癌。

楊先生受訪時透露，他們為了治病一直到處花錢，「當時就做了2次大手術，後期又做了好多次化療，我們一直在四處求醫的路上，這裡中醫去一下，那裡西醫去一下，都是在這條路上奔波」。他們至今花費已超過70萬，其中50多萬還是問人借錢，此外每個月亦仍須花費8、9000元。

他續指，妻子在經過8個月化療後於今年2月出院，原本想著之後只需按時複診便可，不料到了7月妻子感到全身疼痛，接受複查時發現癌細胞已多處轉移，

7月份之前還是活蹦亂跳的，和正常人差不多，現在瘦成了皮包骨，真正瘦是從上個月開始的，一個多月的時間，瘦了40多斤（約20多公斤）。

提到兒子，楊先生憶述對方以前比較活潑，如今則變得較為懂事：「感覺他一下子長大了，以前他是比較調皮、比較吵的，要媽媽抱，要媽媽背，現在他會給媽媽餵餵水，按按摩，基本上默默地躺在媽媽旁邊。」

影片發布數日後，楊先生於周四（17日）發布訃告，表示妻子已於當日凌晨離世，年僅30歲。

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膽囊癌6大常見症狀｜醫生：多被誤認為膽結石或慢性膽囊炎

關於膽囊癌，台灣胰臟科醫生林相宏就曾在個人Facebook專頁上分享病例，並指出膽囊癌因為早期症狀並不明顯，大部分會被誤認為「膽結石」或「慢性膽囊炎」，如果出現食慾不振、噁心、持續右上腹痛、體重下降、黃疸、腹部腫塊等6大症狀，可能已經是膽囊癌晚期。

他又表示，80%的膽囊癌患者都有膽結石，雖然膽結石是很常見的疾病，但膽囊癌是罕見的疾病，只有少於1%膽結石會演變成膽囊癌。因此他提醒，並不是所有膽結石患者都需要摘除膽囊，但若結石造成膽囊慢性發炎或大於3厘米，就會增加膽囊癌的機率，當膽囊息肉大於1厘米時，則建議要預防性摘除膽囊，以預防膽囊癌。

5類膽囊癌高危人士｜女性罹癌率是男性3至4倍

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林相宏提到，有5種狀況罹患膽囊癌機率很高：

1.有家族史，上升5倍風險

2.吸煙

3.女性，罹癌率是男性3至4倍

4.肥胖

5.老年，多數膽囊癌年紀超過65歲

對此，林相宏建議，想要預防膽囊癌，若出現上述相關危險因子，就要定期接受檢查，及早診斷，及早治療。

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