喉癌｜男子聲沙以為感冒　求醫揭患末期喉癌1年後猝逝

▲ 男子聲沙以為感冒 求醫揭患末期喉癌1年後猝逝

【喉癌/聲音沙啞/猝逝/症狀】若出現類似感冒症狀不可輕視！英國一名男子突聲沙，以為是感冒輕微症狀，但見病情愈來愈嚴重，遂到醫院求醫，驚揭患喉癌4期，發病1年後猝逝。有醫生警示，若出現5症狀速求醫。

綜合外媒報道，英國男子Stephen Stringer去年出現聲音沙啞症狀，但都不以為意，結果病情持續惡化，直到，診斷出罹患第四期喉癌，結果發病才1年就過世了。

台灣成大醫院放腫部醫師鄭詠仁昔日曾指出，喉癌最常見的初始症狀，包括：一、聲音沙啞；二、喉嚨異物感；三、疼痛；四、呼吸困難；五、吞嚥困難，應提早就醫治療。

喉癌成因

據本港癌症基金會資料顯示，喉癌確實的起因至今未明，研究的工作仍在繼續進行，希望能找出原因。不過調查發現，大量吸煙和喝酒的人患上喉癌的機會較大。喉癌患者主要是中年人和老年人，男人較女人更易患上喉癌。一如其他的癌症，喉癌是不會傳染的.

喉癌症狀

喉癌多數在聲帶發病。病發初期通常聲音變得沙啞，這是喉癌最主要和最常見的初期病徵，因為即使是一粒細小的腫瘤也能造成兩條聲帶

無法會合和震動。你的聲音如果超過6個星期持續沙啞，就應該向耳鼻喉專家求診。

喉癌也可能在其他部位病發，但這種情況比較罕見。在這種情況下，最初出現的病徵可能不是聲音沙啞，而是聲調轉變、喉部和頸部出現

硬塊或吞嚥時感到痛苦。也有會人感覺持續耳痛或呼吸困難。若發覺以上任何一種徵狀速求醫。

資料來源：癌症基金會

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