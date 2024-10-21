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豪門家庭｜何猷君一家遊迪士尼意外曝光子女容貌　奚夢瑤對途人小孩做1舉動顯母愛

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 42 分鐘前

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何猷君一家遊迪士尼表現親民，並意外曝光子女容貌！

【賭王四房/何猷君/奚夢瑤】何猷君與太太奚夢瑤婚後育有一對子女，日前他們一家四口現身上海迪士尼樂園，被途人認出兼被瘋狂偷拍，令子女容貌意外曝光，不過二人表現親民，奚夢瑤還請途人的小朋友吃爆谷！

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何猷君一家｜被譽為數學天才　MIT史上最年輕金融碩士

現年29歲的何猷君（Mario）是已故賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子，亦是一名學霸，被譽為數學天才的他畢業於美國麻省理工學院（MIT），以3年時間完成4年的本科課程，其後更獲MIT金融碩士取錄，因而被封為MIT史上最年輕金融碩士；他持有14.2%的電競公司「星競威武集團（NIP Group）」，在7月尾正式在美國掛牌上市，成亞洲最年輕納斯達克上市公司創辦人，相當厲害！

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何猷君一家｜遊上海迪士尼被偷拍   手抱女兒表現貼心

猷君事業有成，但從不會忽略家庭，他多次被拍到家庭樂做湊仔公，日前他與太太奚夢瑤及快將5歲的大仔何廣燊（Ronaldo）、下月3歲生日的細女Romee現身上海迪士尼，一家四口跟一般家庭無異，在樂園周圍逛，猷君更表現貼心，手抱女兒周圍行，雖身為豪門公子，但照顧小孩方面絕不假手於人，而Ronaldo則乖乖跟在父母後面。

何猷君一家｜兒子樣貌曝光   似爸爸英俊

由於被大批途人認出，沿途他們不停被偷拍，並將影片分享到「小紅書」，影片見到兩人雖不停被拍， 奚夢瑤又被途人大聲讚漂亮，但他們都沒有擺出不耐煩表情，反而表現親民，只是當有人要求合照時，奚夢瑤才表明私人行程不想合照；不過途人此舉卻令他們一對子女容貌曝光，見到快將5歲的Ronaldo眉宇間跟爸爸極相似，眼睛則似媽咪，但跟爸爸一樣靚仔，至於囡囡Romee五官就似足媽媽，穿上淺色上衣配淺藍色牛仔褲，與媽咪打扮成母女裝，非常可愛。

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何猷君一家｜奚夢瑤請途人小孩吃爆谷顯母愛

雖然事後有網民認為奚夢瑤面對不停被偷拍，木無表情看似心情欠佳，但不少網民即為她平反，因為另一條影片可見，奚夢瑤手持一大袋爆谷，並笑容滿面走向一名小朋友，隨即拿出爆谷請對方吃，根據網民描述，她並不認識該小孩，只是大方請大方吃東西，又讚她舉止和眼神溫柔，盡顯母愛！

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