馬國明湯洛雯｜IG發文疑報喜升呢做爸爸？　馬國明親回：多謝大家關心

▲ 馬國明今日（10月21日）於IG發文疑報喜升呢做爸爸，TOPick求證獲回覆「多謝大家關心」。

【馬國明/湯洛雯】馬國明與湯洛雯在去年結婚，二婚後十分恩愛，不時放閃，而外間亦一直十分關注二人何時「升呢」做爸媽。近日馬明IG貼文內容疑似報喜。TOPick為此向馬明求證，馬明作出回應只是一場誤會，多謝大家關心。

馬國明｜馬國明IG發文有新身份

今日（10月21日）中午，馬國明於個人社交平台上載收拾一批玩具、寫真集等物品到迷你倉，馬國明寫道：

正所謂：「Happy wife! Happy life!」做咗差不多一年人夫，最緊要學識「斷捨離」！早排搬屋好鬼忙，趁住「馬國明天放假」，等我Pack好晒啲珍藏同雜物放入迷你倉，為咗迎接人生嘅新一頁、新身份而騰出更多空間！千祈唔好俾空間限制你嘅想像！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

最新影片推介：

馬國明｜馬國明回應：多謝大家關心

發文也有標示迷你倉公司，似馬國明為該迷你倉發文廣告。當中最令網民留意馬國明收藏有松隆子、酒井法子、廣末涼子寫真集。

不過最為人談論，是他在當中卻提到「為咗迎接人生嘅新一頁、新身份而騰出更多空間」不免令人聯想到，他收拾雜物是否迎接家庭新成員，不少人留言：「新身份？榮升爸爸」、「準備做爸爸？」等。

TOPick向馬明求證，馬明回覆指只是拍攝廣告，多謝大家關心。對於生小朋友，他則指暫未有計劃。

更多馬國明湯洛雯相關報道：

馬國明湯洛雯結婚丨四大長老集合 細數TVB第一孝順仔馬國明6大寵媽行為

學霸藝人丨《新聞女王》10位演員學歷逐個數 馬國明頂尖學府畢業呢位港姐公屋出身成學霸

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】