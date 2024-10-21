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啟德體育園｜周日舉行首場測試賽　楊潤雄：料開幕前參與演練總人數達20萬

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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啟德體育園周日（27日）舉行首場測試賽。（資料圖片）

啟德體育園預料明年第一季啟用，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（21日）表示，首場測試賽將於周日（27日）在園內的公眾運動場舉行，估計有約1,000人進場。

開幕在即的啟德體育園，有3個主要場地，包括主場館、室內體育館及公眾運動場。楊潤雄今日在電台節目指，體育園整體工程將於年底大致完成，本月底會開始舉行測試賽，以測試場地運作及設施，其中周日會率先在公眾運動場舉行本地足球賽，將派發入場票等。11月則舉行欖球賽；12月起測試室內體育館；1月起測試主場館。

他續指，同場會進行人流疏散安排演練，由數千人開始，再逐步增至5萬人，預料正式開幕前，累計有10多萬至20萬人次參與各項測試賽和演練，「其實處理人流是處理得到，不過需要多點演練。用的時候，例如賣票、入場、做實名制時驗票如何，都希望透過這些演練和測試賽，真真正正讓那個運作暢順。」

楊潤雄又稱，未來要做好配套，令體育園成為文娛活動理想場地，包括考慮利用商場及附近公園，提供臨時餐飲服務。

至於施政報告提出由政務司長陳國基領導「啟德體育園跨部門工作小組」，加強督導體育園順利落成啟用和宣傳，楊潤雄解釋，工作小組會考慮如何充分利用場地，吸引大型表演舉行，亦會考慮如何透過體育園舉辦的活動，帶動附近地區。

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