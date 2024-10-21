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創科發展｜港深創科園公司與中科檢測簽署合作備忘錄　擬設分支機構聘數十名科研技術人員

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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（左起）港深創科園公司行政總裁馬惟善；中科檢測黨總支書記、董事長及總經理靳燾。（港深創科園提供）

港深創新及科技園公司於上周五（18日）與中國科學院控股有限公司旗下第三方檢驗檢測認證機構—中科檢測技術服務（廣州）股份有限公司簽署合作備忘錄。中科檢測計劃進駐園區設立分支機構，為本港市場提供專業的一站式科研生態合作服務。

位於落馬洲河套地區的港深創科園，第一期發展預計今年底起分階段落成。港深創科園公司行政總裁馬惟善上周五與中科檢測黨總支書記、董事長及總經理靳燾簽署合作備忘錄。

根據合作備忘錄内容，中科檢測計劃加入園區創科生態系統，提供專業咨詢、檢驗檢測技術平台等科研生態合作服務，且擬聘請數十名科研人員和技術人員進駐，並以研究院作為培訓平台，提供人才發展及培訓教育。

此外，中科檢測的自行研發項目計劃會參加港深創科園的IGNITE企業躍進計劃，推動園區初創企業實現科研成果轉化及商品化。作為港深創科園的生態合作夥伴，更計劃與園區企業深度對接，推動粵港澳大灣區一體化創新技術服務體系的發展。

（左起）港深創科園公司行政總裁馬惟善；中科檢測黨總支書記、董事長及總經理靳燾。（港深創科園提供）

馬惟善指，感到非常榮幸與中科檢測展開合作，把具超過半世紀歷史的專業檢驗檢測認證機構帶到河套區。他期待中科檢測成為首批為港深創科園提供諮詢、認證、檢測技術服務的企業之一，並將涵蓋多個領域上下游供應鏈的專業知識與經驗帶進園區，共同發揮產、學、研協作的群聚效應，為香港和大灣區的創科發展添力賦能。

靳燾稱，中科檢測未來計劃在與港深創科園的合作中，進一步聚焦主責主業、提升核心競爭力，積極圍繞香港市場要求和園區企業痛點開展科技合作，為香港完善創科生態圈及推進新型工業化、壯大創科人才庫、推動數字經濟與智慧香港建設、積極融入國家發展大局等方面，做好高質量配套服務，助力香港加速實現國際創科中心願景。

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