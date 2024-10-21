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大學發展｜明年起教大所有教育學士改為雙學位　推3個新學士課程

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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香港教育大學2025至2028學年新課程簡介會。（彭大偉攝）

香港教育大學今日（21日）公佈2025至2028學年課程革新概況，2025學年起，現有的13個5年制教育學士學位課程，將全部成為雙學位課程；另開辦3個新學士課程，回應本港人才需求。

教大表示，下學年將優化所有教育學士課程為雙學位課程，融合與教育學士相關的非教育學位，如幼兒教育與心理學、小學數學教育與人工智能與教育科技等，使學生在深化既有教育主科知識能力的同時，具多元知識，日後成為教師時可將相關知識授予學生。修讀5年制教育學士雙學位課程的學生亦須參與非教育學位的實習。部分課程整合後，畢業生可同時教授小學及中學課程，滿足教育界對專業教師的更高要求。

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小學常識科將於下學年小一及小四起逐步分拆為「人文科」及「科學科」，教大回應小學課程最新發展，及教育界對有關專業教師的需求，亦開辦社會學與社區研究榮譽社會科學學士及小學人文科教育榮譽學士、人工智能與教育科技榮譽理學士及資訊及通訊科技及小學科學教育榮譽學士兩個課程。

另外，教大將於2025/26學年起，開辦言語病理學及復康榮譽理學士、數碼中國文化與傳意榮譽文學士、個人理財榮譽文學士三個課程，部分課程則會加入新元素，例如競爭激烈的運動科學及教練榮譽理學士課程，將增設「數碼科技及運動」新學習領域，讓學生了解運動科學與教練、科技的應用。

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記者：吳穎嵛

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