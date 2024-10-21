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馬國明一時大意爆太太有喜？　湯洛雯首開腔用12個字無奈回應

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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湯洛雯用12個字回應丈夫馬國明的帖文。

馬國明與湯洛雯在去年結婚，婚後不時放閃，外間亦都一直期待二人進一步升呢做爸媽。在今日（10月21日）中午，馬國明於個人社交平台上載收拾一批玩具、寫真集等物品到迷你倉。

當中物品包括《龍珠》玩具，馬國明一向喜歡的塘老鴨公仔，以及珍藏日本女星松隆子、酒井法子、廣末涼子的寫真集等，可說捨棄「男人的浪漫回憶」，犧牲十分大，而他解釋：

正所謂：「Happy wife! Happy life!」做咗差不多一年人夫，最緊要學識「斷捨離」！早排搬屋好鬼忙，趁住「馬國明天放假」，等我Pack好晒啲珍藏同雜物放入迷你倉，為咗迎接人生嘅新一頁、新身份而騰出更多空間！千祈唔好俾空間限制你嘅想像！

馬國明收拾雜物暗示湯洛雯有喜？　突然發文：為新身份騰出更多空間

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湯洛雯留言回應

當中「為咗迎接人生嘅新一頁、新身份而騰出更多空間！」令網民聯想到湯洛雯有喜，馬國明「升呢」做爸爸，於是紛紛留意向他放上祝福。

不過在下午2時多，湯洛雯在今日下午2時多於馬國明帖文留言，寫道：「真係引起咗無限想像同誤會😑」即是否認懷孕。一向很快便回覆太太留言的馬國明，繼續保持他「求生意識強」的優點，用「😂😂😂」回覆靚湯的留言。

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