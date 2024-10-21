施政報告2024｜麥美娟：啟德青年驛站目標今年底招標　明年內開始有序營運

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟指，截至今年八月，關愛隊探訪了23萬個有需要住戶。(陳靜儀攝)

【施政報告2024 / 青年驛站 / 麥美娟 】《施政報告》提出在啟德社區隔離設施改作「青年驛站」，民政及青年事務局局長麥美娟表示，計劃以公開招標形式選出合適的團體營運這個全新的青年設施，目標是今年年底招標，明年內開始有序投入營運。

施政報告2024懶人包丨施政報告重點 助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房

關愛隊下期資助金額增5成 麥美娟：全部用在提供服務

《施政報告》提出會恆常化「關愛隊」的撥款，並在下一期撥款，增加資助金額五成，麥美娟今日（21日）在《施政報告》相關措施記者會指，所增加資源，全部用在關愛隊提供的服務、探訪、小型家居維修、地區特色服務。

麥美娟指，重點是恆常化關愛隊的服務，關愛隊由成立到今年八月，探訪了23萬個有需要住戶，提供了2萬2千次家居小型維修服務，地區舉辦了超過1萬場不同形式活動服務，例如少數族裔共融服務。她認為，關愛隊達到成立目的，凝聚社會資源，共建關愛社區。

麥美娟：恆常化關愛隊設置後 會全面檢視工作範疇、服務範圍、協議內容

至於關愛隊的延續性，麥美娟指，當恆常化關愛隊設置，增加資源之後，會全面檢視關愛隊工作範疇，服務範圍，承辦團體協議內容。

她指，政府與參與關愛隊團體，簽了兩年協議，認為是時候檢討協議內容，包括服務範圍、工作種類，檢討時會考慮團體是否合適團體，是否符合關於關愛的要求。至於未來關愛隊是否維持452隊，她說，會在檢討之後知道。

施政報告2024｜居屋下調白表比例非為「托市」 李家超：勿持陰謀論

施政報告2024｜陳國基：本港仍缺18萬人才 推試驗計劃容許持牌技術人員來港

施政報告2024｜陳茂波：不重推「百分百擔保」因屬特殊舉措 且料壞帳會再增加

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】