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小學功課｜造句「5歲的我會穿衣服」被打交叉　老師寫「正確答案」網民嘆：扼殺孩子創意

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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一份初小的中文造句功課，學生填上「五歲的我（會穿衣服），還（會做功課）」，卻被老師指錯。

「造句」是要孩子學習一個標準答案？有女網友在網上大呻，就讀初小的表兒甥女在中文作句功課題目「五歲的我…」後寫上答案「會穿衣服」，怎料遭老師打大交叉，令女網友質疑「錯在哪」。其他網民感慨香港的填鴨式教育，「點解唔俾小朋友有自己意見？」

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小學造句功課｜「正確」答案：我會「洗」衣服

日前，女網友在Threads發文貼出在香港就讀小一、二的表兒甥女功課紙，內文是考驗學生畫圖及續句的能力，其中一題是「五歲的我（...），還（...）」，而樓主的表兒甥女則填上「五歲的我（會穿衣服），還（會做功課）。」但老師把「穿」字刪去，寫上了「正確」答案為「會『洗』衣服」，而且更在旁邊標示：

兩、三歲已會穿衣服。

小學造句功課｜樓主猜測老師未婚未生

對此，樓主正指該老師「離晒地」，未能認清現在小孩子的生活情況。首先，樓主質疑有多少小孩子在兩、三歲的時候能夠自己穿衣服，更姑勿論在五歲時能自己洗衣服，所以她猜測老師應為一名未婚未生的「後生女」，

咩年代咩家庭環境啊？！有無少少誇張？

小學功課｜樓主指表兒甥女的答案邏輯上正確

此外，樓主指出表兒甥女續寫「會穿衣服」在邏輯上也沒有錯，

就算佢覺得五歲真係應該洗衫，都冇理由改細路女所寫嘅，佢話佢自己五歲會著衫，有咩錯先...？

小學功課｜網民反感：中文造句應該睇結構啱唔啱

網民們對該名老師的做法大感反對，指出對方根本是有違「造句」的原則，「如果係中文功課，應該係睇句子結構啱唔啱，而唔係執著幾多歲識著衫吧？」、「呢個老師應該用左佢以前的標準去量度現在的細路，以前三，四歲已經要自己行，媽媽唔再手抱，依家的細路係街見到4、5歲重（仲）坐BB車……」

同場加映：10個常見的小學生「錯別字」

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    • 小學功課｜家長串爆：我女5歲先學自己著衫褲

    有家長們更紛紛留言串爆老師，「Sorry我女岩岩5歲先開始學自己著衫褲……sorry 我保護得個女太好。我今晚就叫佢洗衫（曲）」、「上playgroup（學前遊戲小組）時個miss 話3歲人仔已經要自己識著鞋，仲叫我吾好幫佢等佢自己著，其實我仲有個大女，佢去到小學都仲未識著鞋著襪，所以我都冇理個miss。」

    有人悲嘆老師的做法是扼殺孩子的創意，「點解唔俾個小朋友有自己嘅意見，我話我幾歲識做乜，又唔係話其他人識，咁都唔得？」、「依啲老師多數係老餅，我仔作句寫親人移民，佢改左話要寫去旅行……咩都係佢話晒事。」

    小學功課｜部分家長力撐老師

    不過，也有家長指出老師的論點沒有問題，「我女未夠三歲識著哂衫褲鞋襪，同識lur骨（吐骨），魚骨都識…而家呢個年代其實唔出奇…」、「其實我女兒三歲真的已經會穿衣服了」；有網友指出儘管如此，但樓主的表兒甥女的作答也沒有問題，「佢可以話5歲洗衣服，但5歲會穿衣服唔會係錯囉。」

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