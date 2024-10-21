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愛回家Rebecca｜沈可欣帶丈夫兒子重返母校　讀Band 1迦密中學校友名人輩出

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《愛回家》Rebecca沈可欣帶丈夫兒子重返母校迦密中學。

【愛回家/Rebecca/沈可欣/楊證樺/迦密中學】TVB藝人沈可欣和楊證樺是圈中模範夫妻。日前沈可欣帶同老公和仔仔回母校迦密中學，曾是排球校隊的她更獲邀分享，她又說兩個仔仔都很喜歡學校，希望他們日後有機會做「迦密人」。

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愛回家Rebecca｜沈可欣帶家人返母校

沈可欣於社交平台發文，指適逢今年是迦密中學60周年校慶，亦是迦密排球隊48周年惜別會，上周六（19日）她帶同老公楊證樺和兩名兒子楊宏志（Eugene）及楊宏信（Sean）回到母校，見到很多校長、老師、同學和排球隊隊友，感嘆「學校靚咗好多，好回味以前讀書嘅日子，小息鐘響就衝去球場打排球，好懷念以前排球隊嘅日子」。

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愛回家Rebecca｜曾參加排球校隊 希望仔仔成為迦密人

 中二至中五是排球校隊的沈可欣亦受有份在惜別會上分享，「多謝球隊邀請我去分享，希望球隊繼續薪火相傳下去，感恩我是迦密人」。她亦提到兩名兒子參觀後都表示很喜歡迦密，「玩到唔捨得走，非常開心的一天」，又希望兒子都可以做「迦密人」。

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迦密中學｜曾誕DSE超級狀元

位於九龍何文田的迦密中學（Carmel Secondary School）創校於1964年，是區內熱門的Band 1基督教男女中學，以英文作為主要教學語言，學生成績優異，2022年誕生一名超級狀元曾志鵬，他考獲7科5**，同時在數學延伸部分M2奪5**。

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迦密中學｜校友名人輩出

迦密中學人才輩出，校友遍布演藝界、醫學界、政界、商界等領域，包括古天樂、早前公布乳癌復發的前港姐吳文忻（現名吳忻熹）、電影《白日之下》導演簡君晉、電影《淪落人》導演陳小娟、兒科醫生陳以誠等，都是迦密中學校友。

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迦密中學｜古天樂返母校揭當年是排球健將

同為迦密中學校友的香港演藝人協會會長古天樂，早前宣布重啟School Tour，第一站到訪母校，除了向學弟妹分享減壓心得，更開金口獻唱經典歌曲《男朋友》。有同屆同學大爆古天樂原來是排球健將：「我哋最鍾意一齊打排球，期間有位同學好似『技安』，古生好保護我哋，我哋好鍾意殺波，古生會幫助我哋殺波。」

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